Зефир придуман для того, чтобы быть десертом: рецепт необычной клубничной сладости

Этот десерт дети будут просить вместо привычных конфет и печенья

Клубника идеально подходит для всевозможных десертов: вкус у нее яркий, свежий, а запах несравнимый. Конечно, самое полезное употреблять в пищу ее свежей и без сахара. Полезнее, но не вкуснее.

Вместе с "Порадницею" предлагаем приготовить клубничный десерт с зефиром. Он не только вкусен — десерт, приготовленный своими руками, не содержит вредных или опасных ингредиентов. Кстати, осенью или зимой вы можете приготовить клубничный десерт из замороженных ягод. Не исключено, что такой вкуснятина с легкостью пополнит список ваших любимых блюд. Потому берем продукты и идем готовить!

Как приготовить клубничный десерт с зефиром

Ингредиенты:

300 г клубники;

100 г песочного печенья;

2–3 шт. зефира;

200 мл жирной сметаны;

125 г сахара;

черный шоколад;

вафельные трубочки.

Способ приготовления:

Клубнику и зефир нарезать кубиками. Печенье поломать кусочками. Сметану взбить с сахаром до загустения. Выложить в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполнить доверху, чередуя слои. Украсить тертым шоколадом и вафельными трубочками, поставить десерт в холодильник в час.

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