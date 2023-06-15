Зефир придуман для того, чтобы быть десертом: рецепт необычной клубничной сладости
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Этот десерт дети будут просить вместо привычных конфет и печенья
Клубника идеально подходит для всевозможных десертов: вкус у нее яркий, свежий, а запах несравнимый. Конечно, самое полезное употреблять в пищу ее свежей и без сахара. Полезнее, но не вкуснее.
Вместе с "Порадницею" предлагаем приготовить клубничный десерт с зефиром. Он не только вкусен — десерт, приготовленный своими руками, не содержит вредных или опасных ингредиентов. Кстати, осенью или зимой вы можете приготовить клубничный десерт из замороженных ягод. Не исключено, что такой вкуснятина с легкостью пополнит список ваших любимых блюд. Потому берем продукты и идем готовить!
Как приготовить клубничный десерт с зефиром
Ингредиенты:
- 300 г клубники;
- 100 г песочного печенья;
- 2–3 шт. зефира;
- 200 мл жирной сметаны;
- 125 г сахара;
- черный шоколад;
- вафельные трубочки.
Способ приготовления:
- Клубнику и зефир нарезать кубиками.
- Печенье поломать кусочками.
- Сметану взбить с сахаром до загустения.
- Выложить в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполнить доверху, чередуя слои.
- Украсить тертым шоколадом и вафельными трубочками, поставить десерт в холодильник в час.
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