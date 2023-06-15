Зефир придуман для того, чтобы быть десертом: рецепт необычной клубничной сладости

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Елена Мазун Елена Мазун
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Клубничный десерт с зефиром - необычный десерт своими руками
Клубничный десерт с зефиром - необычный десерт своими руками. Фото poradnica.com.ua

Этот десерт дети будут просить вместо привычных конфет и печенья

Клубника идеально подходит для всевозможных десертов: вкус у нее яркий, свежий, а запах несравнимый. Конечно, самое полезное употреблять в пищу ее свежей и без сахара. Полезнее, но не вкуснее.

Вместе с "Порадницею" предлагаем приготовить клубничный десерт с зефиром. Он не только вкусен — десерт, приготовленный своими руками, не содержит вредных или опасных ингредиентов. Кстати, осенью или зимой вы можете приготовить клубничный десерт из замороженных ягод. Не исключено, что такой вкуснятина с легкостью пополнит список ваших любимых блюд. Потому берем продукты и идем готовить!

Как приготовить клубничный десерт с зефиром

Ингредиенты:

  • 300 г клубники;
  • 100 г песочного печенья;
  • 2–3 шт. зефира;
  • 200 мл жирной сметаны;
  • 125 г сахара;
  • черный шоколад;
  • вафельные трубочки.

Способ приготовления:

  1. Клубнику и зефир нарезать кубиками.
  2. Печенье поломать кусочками.
  3. Сметану взбить с сахаром до загустения.
  4. Выложить в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполнить доверху, чередуя слои.
  5. Украсить тертым шоколадом и вафельными трубочками, поставить десерт в холодильник в час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать шоколад для домашних десертов. Это важный компонент для различных вкусняшек.

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