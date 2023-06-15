Ленивый завтрак: готовится с вечера за пять минут, утром останется только съесть
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный завтрак, если вы следите за фигурой
Вкусные и полезные завтраки – залог удачного дня. Но если утром у вас не остается времени на то, чтобы жарить омлеты, воспользуйтесь этим удивительным рецептом овсянки в банке. Ее следует приготовить с вечера, а утром — только съесть.
На приготовление нужно потратить всего 5 минут. За ночь овсянка в банке набухнет от йогурта и к утру будет готова к употреблению.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 100 г
- любимый йогурт – 200 мл;
- мед или сахар – 1 ч. л.
- ягоды, фрукты — по вкусу
- семена чиа – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Выбирайте фрукты, которые любите и которые не очень окисляются на воздухе. Идеально подойдут ягоды голубики, черники, клубники, малины, а также бананы, персики и т.д.
- Высыпьте овсянку в чистую сухую банку. Добавьте мед, йогурт и семена чиа. Все перемешайте.
- Сверху выложите чистые и изрезанные фрукты. Закройте крышкой и поставьте в холодильник.
Это очень просто – утром вас уже будет ждать готовый завтрак. По желанию, чиа можно заменить на семена льна. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики из кабачков к праздничному столу.