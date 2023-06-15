Ленивый завтрак: готовится с вечера за пять минут, утром останется только съесть

Идеальный завтрак, если вы следите за фигурой

Вкусные и полезные завтраки – залог удачного дня. Но если утром у вас не остается времени на то, чтобы жарить омлеты, воспользуйтесь этим удивительным рецептом овсянки в банке. Ее следует приготовить с вечера, а утром — только съесть.

На приготовление нужно потратить всего 5 минут. За ночь овсянка в банке набухнет от йогурта и к утру будет готова к употреблению.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 100 г

любимый йогурт – 200 мл;

мед или сахар – 1 ч. л.

ягоды, фрукты — по вкусу

семена чиа – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Выбирайте фрукты, которые любите и которые не очень окисляются на воздухе. Идеально подойдут ягоды голубики, черники, клубники, малины, а также бананы, персики и т.д. Высыпьте овсянку в чистую сухую банку. Добавьте мед, йогурт и семена чиа. Все перемешайте. Сверху выложите чистые и изрезанные фрукты. Закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Это очень просто – утром вас уже будет ждать готовый завтрак. По желанию, чиа можно заменить на семена льна. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики из кабачков к праздничному столу.