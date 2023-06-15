Вкуснее, чем в отеле: лучший завтрак за несколько минут

Возьмите немного творога и любое варенье

Если вы уже готовили вкусные овощные блинчики, обратите внимание на этот сладкий рецепт. Для начинки требуется творог и любое варенье.

Сами же блины по этой пропорции получаются вкусными, ароматными и эластичными. Они не подсыхают по краям и не рвутся.

Ингредиенты:

150 г муки

50 г сливок

3 яйца

200 мл молока

2 столовые ложки сахара

1/3 чайной ложки соли

3 столовые ложки растительного масла

200 мл кипятка

Для начинки:

400 г творога

2 столовые ложки с горкой сметаны

2 столовые ложки с горкой сахара

любое варенье

Способ приготовления:

Выбираем глубокую миску. Разбиваем 3 яйца, добавляем сахар и немного соли. Перемешиваем, частями просеивая в массу муку. Вливаем молоко и жирные сливки. Тщательно сбиваем венчиком. Кипяток тонкой струйкой, постоянно размешивая, вливаем в тесто. Последними добавляем растительное масло и вымешиваем до однородности. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом. Она должна быть очень горячей. Пока жарим блины, замешиваем начинку. Смешиваем творог, сметану и сахар. Начинку заворачиваем в чуть теплые блины. Выкладываем на середину, сверху кладем ложку варенья и заворачиваем треугольничком.

Так за небольшой промежуток времени имеем гору вкусных блинов. Можно приготовить просто для завтрака или удвоить ингредиенты и есть их несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить полезные морковные пирожные.