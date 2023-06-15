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Вкуснее, чем в отеле: лучший завтрак за несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Проверенный рецепт сладких блинов
Проверенный рецепт сладких блинов. Фото Файные пироги

Возьмите немного творога и любое варенье

Если вы уже готовили вкусные овощные блинчики, обратите внимание на этот сладкий рецепт. Для начинки требуется творог и любое варенье.

Сами же блины по этой пропорции получаются вкусными, ароматными и эластичными. Они не подсыхают по краям и не рвутся.

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 50 г сливок
  • 3 яйца
  • 200 мл молока
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/3 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 200 мл кипятка

Для начинки:

  • 400 г творога
  • 2 столовые ложки с горкой сметаны
  • 2 столовые ложки с горкой сахара
  • любое варенье

Способ приготовления:

  1. Выбираем глубокую миску. Разбиваем 3 яйца, добавляем сахар и немного соли. Перемешиваем, частями просеивая в массу муку.
  2. Вливаем молоко и жирные сливки. Тщательно сбиваем венчиком.
  3. Кипяток тонкой струйкой, постоянно размешивая, вливаем в тесто. Последними добавляем растительное масло и вымешиваем до однородности.
  4. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом. Она должна быть очень горячей.
  5. Пока жарим блины, замешиваем начинку. Смешиваем творог, сметану и сахар.
  6. Начинку заворачиваем в чуть теплые блины. Выкладываем на середину, сверху кладем ложку варенья и заворачиваем треугольничком.

Так за небольшой промежуток времени имеем гору вкусных блинов. Можно приготовить просто для завтрака или удвоить ингредиенты и есть их несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить полезные морковные пирожные.

Теги:
#Рецепт #Блинчики #Сниданок