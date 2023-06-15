Вкуснее, чем в отеле: лучший завтрак за несколько минут
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Возьмите немного творога и любое варенье
Если вы уже готовили вкусные овощные блинчики, обратите внимание на этот сладкий рецепт. Для начинки требуется творог и любое варенье.
Сами же блины по этой пропорции получаются вкусными, ароматными и эластичными. Они не подсыхают по краям и не рвутся.
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 50 г сливок
- 3 яйца
- 200 мл молока
- 2 столовые ложки сахара
- 1/3 чайной ложки соли
- 3 столовые ложки растительного масла
- 200 мл кипятка
Для начинки:
- 400 г творога
- 2 столовые ложки с горкой сметаны
- 2 столовые ложки с горкой сахара
- любое варенье
Способ приготовления:
- Выбираем глубокую миску. Разбиваем 3 яйца, добавляем сахар и немного соли. Перемешиваем, частями просеивая в массу муку.
- Вливаем молоко и жирные сливки. Тщательно сбиваем венчиком.
- Кипяток тонкой струйкой, постоянно размешивая, вливаем в тесто. Последними добавляем растительное масло и вымешиваем до однородности.
- Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом. Она должна быть очень горячей.
- Пока жарим блины, замешиваем начинку. Смешиваем творог, сметану и сахар.
- Начинку заворачиваем в чуть теплые блины. Выкладываем на середину, сверху кладем ложку варенья и заворачиваем треугольничком.
Так за небольшой промежуток времени имеем гору вкусных блинов. Можно приготовить просто для завтрака или удвоить ингредиенты и есть их несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить полезные морковные пирожные.