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Любимое печенье детства: самый простой рецепт – с ним справится даже ребенок

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Это вкусное печенье с сахарной корочкой
Это вкусное печенье с сахарной корочкой. Фото The Diary of life

Рецепт родом из детства

Домашние сладости всегда кажутся нам намного вкуснее магазинных — ведь мы вкладываем в них собственные силы. Если вы уже готовили вкусные морковные пирожные, обратите внимание на этот рецепт песочного печенья.

Оно получается рассыпчатым и имеет сахарную корочку – просто как в любимых сладкостях с детства. А рецепт очень простой.

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 75 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л
  • Сметана — 100 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло должно несколько часов постоять при комнатной температуре. Смешиваем с ним сметану, сахар и ванилин.
  2. Муку и разрыхлитель просеиваем в массу. Замешиваем тугое тесто.
  3. Рабочую поверхность присыпаем мукой, на ней раскатываем тесто. Специальными вырубками или просто ножом делим тесто.
  4. В сахар обмакиваем печенье верхней стороной. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
  5. Ставим в предварительно разогретую духовку. Время приготовления – около 20 минут при 200 градусах.

Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить необычное печенье на майонезе.

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