Любимое печенье детства: самый простой рецепт – с ним справится даже ребенок
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Рецепт родом из детства
Домашние сладости всегда кажутся нам намного вкуснее магазинных — ведь мы вкладываем в них собственные силы. Если вы уже готовили вкусные морковные пирожные, обратите внимание на этот рецепт песочного печенья.
Оно получается рассыпчатым и имеет сахарную корочку – просто как в любимых сладкостях с детства. А рецепт очень простой.
Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Сахар — 75 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л
- Сметана — 100 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сливочное масло должно несколько часов постоять при комнатной температуре. Смешиваем с ним сметану, сахар и ванилин.
- Муку и разрыхлитель просеиваем в массу. Замешиваем тугое тесто.
- Рабочую поверхность присыпаем мукой, на ней раскатываем тесто. Специальными вырубками или просто ножом делим тесто.
- В сахар обмакиваем печенье верхней стороной. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
- Ставим в предварительно разогретую духовку. Время приготовления – около 20 минут при 200 градусах.
Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить необычное печенье на майонезе.