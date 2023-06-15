Любимое печенье детства: самый простой рецепт – с ним справится даже ребенок

Рецепт родом из детства

Домашние сладости всегда кажутся нам намного вкуснее магазинных — ведь мы вкладываем в них собственные силы. Если вы уже готовили вкусные морковные пирожные, обратите внимание на этот рецепт песочного печенья.

Оно получается рассыпчатым и имеет сахарную корочку – просто как в любимых сладкостях с детства. А рецепт очень простой.

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Сахар — 75 г

Ванильный сахар – 1 ч. л

Сметана — 100 г

Масло сливочное — 100 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло должно несколько часов постоять при комнатной температуре. Смешиваем с ним сметану, сахар и ванилин. Муку и разрыхлитель просеиваем в массу. Замешиваем тугое тесто. Рабочую поверхность присыпаем мукой, на ней раскатываем тесто. Специальными вырубками или просто ножом делим тесто. В сахар обмакиваем печенье верхней стороной. Выкладываем на застеленный пергаментом противень. Ставим в предварительно разогретую духовку. Время приготовления – около 20 минут при 200 градусах.

Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить необычное печенье на майонезе.