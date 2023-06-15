Никаких яиц: один простой продукт сделает котлеты божественными
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Если закончились яйца – это еще не повод бежать в магазин
Мы рассказывали, как готовить котлеты по турецкому рецепту. В мясные шарики украинские кулинары традиционно кладут яйца. Они выполняют роль ингредиента, сочетающего все компоненты вместе.
Немногие знают, но яйца можно заменить другими ингредиентами. И результат вас приятно удивит. Список продуктов поделились "Новости Ю". Они помогут скрепить фарш и сделать котлеты пышными и воздушными. А еще останутся сочными. Попробуйте следующие ингредиенты:
- сырой тертый картофель;
- манная крупа;
- тертый сыр;
- картофельное или овощное пюре;
- кабачок.
Для применения тертый картофель можно сочетать с небольшим количеством панировочных сухарей. Крахмал из картофеля все слепит, а сухари помогут легко вылепить котлеты. Если будете добавлять картофельное пюре, оно должно быть без масла.
Если всыпаете манную крупу – фарш должен постоять перед формовкой котлет минут 20. Хлеба в такое блюдо можно не добавлять.
Яичные заменители повлияют и на вкус котлет – вы приятно удивитесь. Ведь яйца, в отличие от этих продуктов, своего яркого вкуса не дают.
Если кончились в холодильнике яйца, выход из ситуации всегда можно найти. Также мы говорили, чем заменить сливочное масло в выпечке.