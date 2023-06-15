Невероятное украинское блюдо накормит всю семью: готовим сочные мазурики

Об обычных котлетах и не вспомните

Мы рассказывали об удивительном рецепте рыбного пирога Баба-шарпанина. Еще одно старое и незаслуженно забытое блюдо – мазурики.

Это нечто среднее между котлетами и колбасками. Они получаются вкусными и очень сочными. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

600 граммов фарша из индейки;

1 куриное яйцо;

25 граммов молока;

50 граммов сливочного масла;

50 г твердого сыра;

50 – 70 грамм панировочных сухарей;

3 – 4 столовых ложки масла;

соль;

черный молотый перец;

зелень.

Способ приготовления:

В фарш добавляем молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. На терке натираем творог. Добавляем в фарш творог, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу. Формируем продолговатые котлеты-колбаски и обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем на разделочную доску, затянутую пленкой. Ставим в морозилку на 10-15 минут. Делаем это, чтобы мазурики лучше держали форму — конечно, в старину так не поступали, но если технологический прогресс может упростить нам задачу, то почему бы и нет. Колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон. Они должны стать ароматными и золотистыми.

Готовые мазурики украшаем зеленью. Очень вкусно будет приготовить к ним картофельное пюре.