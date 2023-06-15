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Невероятное украинское блюдо накормит всю семью: готовим сочные мазурики

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Забытый украинский рецепт
Забытый украинский рецепт. Фото Автентичная Украина

Об обычных котлетах и не вспомните

Мы рассказывали об удивительном рецепте рыбного пирога Баба-шарпанина. Еще одно старое и незаслуженно забытое блюдо – мазурики.

Это нечто среднее между котлетами и колбасками. Они получаются вкусными и очень сочными. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 600 граммов фарша из индейки;
  • 1 куриное яйцо;
  • 25 граммов молока;
  • 50 граммов сливочного масла;
  • 50 г твердого сыра;
  • 50 – 70 грамм панировочных сухарей;
  • 3 – 4 столовых ложки масла;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. В фарш добавляем молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. На терке натираем творог.
  2. Добавляем в фарш творог, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу.
  3. Формируем продолговатые котлеты-колбаски и обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем на разделочную доску, затянутую пленкой. Ставим в морозилку на 10-15 минут. Делаем это, чтобы мазурики лучше держали форму — конечно, в старину так не поступали, но если технологический прогресс может упростить нам задачу, то почему бы и нет.
  4. Колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон. Они должны стать ароматными и золотистыми.

Готовые мазурики украшаем зеленью. Очень вкусно будет приготовить к ним картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Котлеты