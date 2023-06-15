Невероятное украинское блюдо накормит всю семью: готовим сочные мазурики
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Об обычных котлетах и не вспомните
Мы рассказывали об удивительном рецепте рыбного пирога Баба-шарпанина. Еще одно старое и незаслуженно забытое блюдо – мазурики.
Это нечто среднее между котлетами и колбасками. Они получаются вкусными и очень сочными. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 600 граммов фарша из индейки;
- 1 куриное яйцо;
- 25 граммов молока;
- 50 граммов сливочного масла;
- 50 г твердого сыра;
- 50 – 70 грамм панировочных сухарей;
- 3 – 4 столовых ложки масла;
- соль;
- черный молотый перец;
- зелень.
Способ приготовления:
- В фарш добавляем молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. На терке натираем творог.
- Добавляем в фарш творог, соль и специи. Тщательно вымешиваем все в однородную массу.
- Формируем продолговатые котлеты-колбаски и обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем на разделочную доску, затянутую пленкой. Ставим в морозилку на 10-15 минут. Делаем это, чтобы мазурики лучше держали форму — конечно, в старину так не поступали, но если технологический прогресс может упростить нам задачу, то почему бы и нет.
- Колбаски обжариваем на растительном масле с двух сторон. Они должны стать ароматными и золотистыми.
Готовые мазурики украшаем зеленью. Очень вкусно будет приготовить к ним картофельное пюре.