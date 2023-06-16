Вам даже не придется возиться с мукой: рецепт вкусной творожной запеканки

Этот рецепт станет вашим любимым

Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.

Именно так мы будем готовить запеканку по рецепту Рrostoway. Она получается невероятно вкусной, нежной и воздушной. Легкий в приготовлении рецепт просто будет таять во рту – именно за это вы и полюбите выпечку.

Как приготовить творожную запеканку без муки

Ингредиенты:

600 г кисломолочного творога;

5 яиц;

6 ст. л сахара;

6 ст. л манки;

1 пакетик ванильного сахара;

корица по желанию;

50 г сливочного масла;

3 ст. л. изюма.

Способ приготовления:

Все ингредиенты и взбейте тщательно блендером до однородной массы. Добавьте после этого изюм. Смажьте форму сливочным маслом. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку. Накройте форму фольгой. Выпекайте в течение 20-25 минут. После этого снимите фольгу и поставьте запеканку еще на 30 минут в духовку без фольги. Готовую запеканку смажьте кусочком сливочного масла.

Сырная запеканка будет очень вкусной со сметаной или домашним вареньем. Приятного аппетита!