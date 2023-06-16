Вам даже не придется возиться с мукой: рецепт вкусной творожной запеканки
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Этот рецепт станет вашим любимым
Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.
Именно так мы будем готовить запеканку по рецепту Рrostoway. Она получается невероятно вкусной, нежной и воздушной. Легкий в приготовлении рецепт просто будет таять во рту – именно за это вы и полюбите выпечку.
Как приготовить творожную запеканку без муки
Ингредиенты:
- 600 г кисломолочного творога;
- 5 яиц;
- 6 ст. л сахара;
- 6 ст. л манки;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- корица по желанию;
- 50 г сливочного масла;
- 3 ст. л. изюма.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты и взбейте тщательно блендером до однородной массы. Добавьте после этого изюм.
- Смажьте форму сливочным маслом.
- Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку. Накройте форму фольгой. Выпекайте в течение 20-25 минут.
- После этого снимите фольгу и поставьте запеканку еще на 30 минут в духовку без фольги. Готовую запеканку смажьте кусочком сливочного масла.
Сырная запеканка будет очень вкусной со сметаной или домашним вареньем. Приятного аппетита!