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Вам даже не придется возиться с мукой: рецепт вкусной творожной запеканки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Получайте удовольствие от творожной запеканки без муки
Получайте удовольствие от творожной запеканки без муки. Фото prostoway

Этот рецепт станет вашим любимым

Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.

Именно так мы будем готовить запеканку по рецепту Рrostoway. Она получается невероятно вкусной, нежной и воздушной. Легкий в приготовлении рецепт просто будет таять во рту – именно за это вы и полюбите выпечку.

Как приготовить творожную запеканку без муки

Ингредиенты:

  • 600 г кисломолочного творога;
  • 5 яиц;
  • 6 ст. л сахара;
  • 6 ст. л манки;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • корица по желанию;
  • 50 г сливочного масла;
  • 3 ст. л. изюма.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты и взбейте тщательно блендером до однородной массы. Добавьте после этого изюм.
  2. Смажьте форму сливочным маслом.
  3. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку. Накройте форму фольгой. Выпекайте в течение 20-25 минут.
  4. После этого снимите фольгу и поставьте запеканку еще на 30 минут в духовку без фольги. Готовую запеканку смажьте кусочком сливочного масла.

Сырная запеканка будет очень вкусной со сметаной или домашним вареньем. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Творожная запеканка #Готовим дома