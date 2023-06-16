Просто смешайте картофель и яйца: такими блинами с удовольствием позавтракают все
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Такое блюдо можно есть самостоятельно и в качестве закуски
Картофель – это продукт, который может стать основой абсолютно любого блюда, и даже блинов. Именно овощ делает блины очень сытными, а структуру теста плотной.
Сытные картофельные блины от "Скарбнички рецептів" отличаются оригинальным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Это легкое в приготовлении блюдо может быть как вкусной закуской, так и отдельным блюдом. Попробуйте – и вы не пожалеете!
Как приготовить картофельный блинчик
Ингредиенты:
- 4 большие картофелины;
- 2 яйца;
- зеленый лук и пучок зелени;
- соль, перец, специи, ароматные травы.
Способ приготовления:
- Картофель натираем на большой терке, немного солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Отжимаем картофельную массу от излишней жидкости.
- Мелко режем зеленый лук и укроп.
- Яйца взбиваем венчиком с солью, перцем, ароматными травами по своему вкусу.
- Разогреваем немного масла в сковороде, выкладываем ровным слоем картофель, немного его утрамбовываем и выливаем сверху яичную массу. Жарим на небольшом огне под крышкой около 10 минут. Переворачиваем блинчик и жарим другую сторону до готовности.
Такой блинчик можно подавать со сметаной, витаминными салатами из свежих овощей, намазками. Приятного аппетита.