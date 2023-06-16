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Просто смешайте картофель и яйца: такими блинами с удовольствием позавтракают все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный картофельный блин
Сытный картофельный блин. Фото skarbnychka-retseptiv

Такое блюдо можно есть самостоятельно и в качестве закуски

Картофель – это продукт, который может стать основой абсолютно любого блюда, и даже блинов. Именно овощ делает блины очень сытными, а структуру теста плотной.

Сытные картофельные блины от "Скарбнички рецептів" отличаются оригинальным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Это легкое в приготовлении блюдо может быть как вкусной закуской, так и отдельным блюдом. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить картофельный блинчик

Ингредиенты:

  • 4 большие картофелины;
  • 2 яйца;
  • зеленый лук и пучок зелени;
  • соль, перец, специи, ароматные травы.

Способ приготовления:

  1. Картофель натираем на большой терке, немного солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Отжимаем картофельную массу от излишней жидкости.
  2. Мелко режем зеленый лук и укроп.
  3. Яйца взбиваем венчиком с солью, перцем, ароматными травами по своему вкусу.
  4. Разогреваем немного масла в сковороде, выкладываем ровным слоем картофель, немного его утрамбовываем и выливаем сверху яичную массу. Жарим на небольшом огне под крышкой около 10 минут. Переворачиваем блинчик и жарим другую сторону до готовности.

Такой блинчик можно подавать со сметаной, витаминными салатами из свежих овощей, намазками. Приятного аппетита.

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