Просто смешайте картофель и яйца: такими блинами с удовольствием позавтракают все

Такое блюдо можно есть самостоятельно и в качестве закуски

Картофель – это продукт, который может стать основой абсолютно любого блюда, и даже блинов. Именно овощ делает блины очень сытными, а структуру теста плотной.

Сытные картофельные блины от "Скарбнички рецептів" отличаются оригинальным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Это легкое в приготовлении блюдо может быть как вкусной закуской, так и отдельным блюдом. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить картофельный блинчик

Ингредиенты:

4 большие картофелины;

2 яйца;

зеленый лук и пучок зелени;

соль, перец, специи, ароматные травы.

Способ приготовления:

Картофель натираем на большой терке, немного солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Отжимаем картофельную массу от излишней жидкости. Мелко режем зеленый лук и укроп. Яйца взбиваем венчиком с солью, перцем, ароматными травами по своему вкусу. Разогреваем немного масла в сковороде, выкладываем ровным слоем картофель, немного его утрамбовываем и выливаем сверху яичную массу. Жарим на небольшом огне под крышкой около 10 минут. Переворачиваем блинчик и жарим другую сторону до готовности.

Такой блинчик можно подавать со сметаной, витаминными салатами из свежих овощей, намазками. Приятного аппетита.