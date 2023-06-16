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Рецепт, вдохновленный китайской кухней: как приготовить курицу в меде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Курица в меду - лучшее для семейного обеда или ужина Новость обновлена 25 июня 2023, 18:20
Курица в меду - лучшее для семейного обеда или ужина. Фото shuba.life

Двадцать миут — и блюдо готово!

Курица в меду — это привлекательный способ приготовить птицу и угостить ею друзей или семью за обедом или ужином. Это простой рецепт, вдохновленный китайской кухней.

Курица по рецепту Shuba получится мягкой, сочной с приятным кисло-сладким вкусом. Хрустящая снаружи и очень нежная внутри медовая курица покорит всех своей интересной текстурой и пикантным соусом. Блюдо будет готово через полчаса, поэтому идеально подходит для визита гостей в последнюю минуту. В рецепте используется грудинку, но вы можете взять бедра или ножки, добавить другие специи, а соевый соус заменить соусом тамари или бальзамическим уксусом.

Как приготовить курицу в меде

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриная грудка — 700 г;
  • мед — 1 ст. л.
  • соус соевый — 1 стакан;
  • корень имбиря свежий — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 40 г;
  • масло подсолнечное — 40 мл;
  • кунжут — 20 г.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте грудку полосками, затем кубиками размером около 2 см. Посыпьте мясо небольшим количеством муки, стараясь распределить ее как можно равномернее.
  2. Тем временем налейте соевый соус в маленькую миску и добавьте мед. Затем всыпьте тертый свежий имбирь и перемешивайте ложкой до растворения меда.
  3. Разогрейте масло в сковороде и выложите кусочки курицы в муке. Перемешайте и обжарьте со всех сторон в течение 10 минут.
  4. Добавьте в сковороду к мясу соус и продолжайте готовить, периодически помешивая, еще 10 минут. Когда курица приготовится и соус испарится, разложите блюдо по тарелкам и посыпьте кунжутом.

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