Два ингредиента - и мороженое готово: бюджетная сладость получится не хуже магазинной
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Вы больше не будете покупать мороженое в магазине
Если спросить у детей и взрослых о любимом летнем десерте, что они будут отвечать? Конечно же, мороженое. И идти за ним в магазин совсем не обязательно, ведь можно приготовить в домашних условиях. Десерт получится еще и очень бюджетным, ведь для него понадобится всего 2 компонента.
Самый вкусный вариант такого десерта – мороженое из сгущенки по рецепту Рrostoway – очень похоже на то, что вы смаковали в детстве. Приготовление такой вкусности — очень простое и быстрое занятие. Вам и вашим детям понравится не только мороженое, но и готовить его.
Как приготовить домашнее мороженое
Ингредиенты:
- 500 г сливок;
- 500 г сгущенки.
Способ приготовления:
- В предварительно замороженной миске взбейте миксером сливки до стойкой массы. Продолжая взбивать, влейте сгущенку.
- Если мороженое слишком сладкое, вы можете уменьшить количество сгущенки, добавить любимые ягоды, например клубнику, смородину или малину.
- Кремообразную массу выложите в лоток или в специальные формочки для мороженого. Отправьте в морозилку на 2-3 часа.
Кстати, сгущенное молоко тоже можно приготовить дома собственноручно. Так вы будете уверены в качестве своих десертов.