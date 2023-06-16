Два ингредиента - и мороженое готово: бюджетная сладость получится не хуже магазинной

Вы больше не будете покупать мороженое в магазине

Если спросить у детей и взрослых о любимом летнем десерте, что они будут отвечать? Конечно же, мороженое. И идти за ним в магазин совсем не обязательно, ведь можно приготовить в домашних условиях. Десерт получится еще и очень бюджетным, ведь для него понадобится всего 2 компонента.

Самый вкусный вариант такого десерта – мороженое из сгущенки по рецепту Рrostoway – очень похоже на то, что вы смаковали в детстве. Приготовление такой вкусности — очень простое и быстрое занятие. Вам и вашим детям понравится не только мороженое, но и готовить его.

Как приготовить домашнее мороженое

Ингредиенты:

500 г сливок;

500 г сгущенки.

Способ приготовления:

В предварительно замороженной миске взбейте миксером сливки до стойкой массы. Продолжая взбивать, влейте сгущенку. Если мороженое слишком сладкое, вы можете уменьшить количество сгущенки, добавить любимые ягоды, например клубнику, смородину или малину. Кремообразную массу выложите в лоток или в специальные формочки для мороженого. Отправьте в морозилку на 2-3 часа.

Кстати, сгущенное молоко тоже можно приготовить дома собственноручно. Так вы будете уверены в качестве своих десертов.