Быстрые ленивые хачапури на завтрак: гора еды – за пять минут

Прекрасный завтрак с хитрым трюком

Если вы уже готовили вкусные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт ленивых хачапури. Они очень быстро готовятся и получаются очень вкусными.

Рецепт, опубликованный на ProstoWay, очень прост. Все, что нужно – немного сырую и готовую основу для пиццы.

Ингредиенты:

Основание для пиццы (30-40 см)

100 г творога

100 г брынзы или сулугуни

100 г зелени

1 яйцо

Способ приготовления:

Включаем духовку разогреваться. В миске смешиваем до однородности сыры, яйцо. Солим, перчим. Мелко режем зелень и тоже добавляем. Все тщательно перемешиваем. На основу для пиццы выкладываем творожную начинку. Также можно использовать круглый лаваш. Запекаем 5 минут при температуре 200 градусов. Чтобы тесто имело хрустящую ароматную корочку, можно смазать его маслом или сливочным маслом.

Такие хачапури вкусны и в холодном, и в горячем виде. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овощные блинчики.