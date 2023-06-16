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Быстрые ленивые хачапури на завтрак: гора еды – за пять минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Хачапури получается нежным и сочным
Хачапури получается нежным и сочным. Фото food.obozrevatel.com

Прекрасный завтрак с хитрым трюком

Если вы уже готовили вкусные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт ленивых хачапури. Они очень быстро готовятся и получаются очень вкусными.

Рецепт, опубликованный на ProstoWay, очень прост. Все, что нужно – немного сырую и готовую основу для пиццы.

Ингредиенты:

  • Основание для пиццы (30-40 см)
  • 100 г творога
  • 100 г брынзы или сулугуни
  • 100 г зелени
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Включаем духовку разогреваться. В миске смешиваем до однородности сыры, яйцо. Солим, перчим.
  2. Мелко режем зелень и тоже добавляем. Все тщательно перемешиваем.
  3. На основу для пиццы выкладываем творожную начинку. Также можно использовать круглый лаваш.
  4. Запекаем 5 минут при температуре 200 градусов. Чтобы тесто имело хрустящую ароматную корочку, можно смазать его маслом или сливочным маслом.

Такие хачапури вкусны и в холодном, и в горячем виде. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овощные блинчики.

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#Рецепт #Завтрак #хачапури