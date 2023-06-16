Быстрые ленивые хачапури на завтрак: гора еды – за пять минут
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Прекрасный завтрак с хитрым трюком
Если вы уже готовили вкусные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт ленивых хачапури. Они очень быстро готовятся и получаются очень вкусными.
Рецепт, опубликованный на ProstoWay, очень прост. Все, что нужно – немного сырую и готовую основу для пиццы.
Ингредиенты:
- Основание для пиццы (30-40 см)
- 100 г творога
- 100 г брынзы или сулугуни
- 100 г зелени
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Включаем духовку разогреваться. В миске смешиваем до однородности сыры, яйцо. Солим, перчим.
- Мелко режем зелень и тоже добавляем. Все тщательно перемешиваем.
- На основу для пиццы выкладываем творожную начинку. Также можно использовать круглый лаваш.
- Запекаем 5 минут при температуре 200 градусов. Чтобы тесто имело хрустящую ароматную корочку, можно смазать его маслом или сливочным маслом.
Такие хачапури вкусны и в холодном, и в горячем виде. Также мы рассказывали, как готовить вкусные овощные блинчики.