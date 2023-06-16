Любимый съест десяток за раз: рецепт пирожков за считанные минуты

Это блюдо приготовить под силу каждому

Что может быть вкуснее жареных пирожков? Только пирожки со вкусной начинкой.

Такие пирожки по "Бабусиним рецептам" приготовить довольно быстро. Вам не придется потратить много времени на их приготовление, но в результате такое блюдо доставит море удовольствие. Поэтому берем ингредиенты, читаем рецепт и идем готовить!

Как приготовить жареные пирожки

Ингредиенты:

кефир – 300 мл;

пищевая сода – 0,5 ч. л.;

яйцо – 1 штука;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 450 г;

подсолнечное масло – 20 мл;

творог – 200 г;

колбаса – 200 г;

зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В одну миску выливаем кефир, добавляем соду, яйца, сахар, тщательно перемешиваем ингредиенты венчиком. Просеиваем муку в кефир, замешиваем тесто. После этого выливаем в тесто растительное масло. Продолжаем месить до тех пор, пока масло не впитается в смесь. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем отдыхать на 15 минут. Колбасу и сыр натираем на большой терке, зелень мелко режем, смешиваем ингредиенты. Тесто делим на 2 части. Обе части раскатываем в тонкий слой. Выкладываем на первый слой начинку на небольшом расстоянии друг от друга. Поверх начинки кладем вторую часть теста. Выдавливаем из слоев пирожки с помощью емкости соответствующего диаметра (можно дополнительно защипнуть края). На сковороде разогреваем масло, кладем в горячее масло пирожки. Выпекаем пирожки с двух сторон до достижения золотистой корочки.

Для пышного теста добавьте в него один ингредиент. Приятного аппетита и отдыха!