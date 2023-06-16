Сельдь для этого салата всегда будет в вашем холодильнике: рецепт, который никогда не надоест

Готовить дома — это просто, быстро и легко

Если вы любите рыбу, а именно – сельдь, она может стать главным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд, начиная от бутербродов до салатов. Оказывается, с этой рыбой можно приготовить не только классическую шубу. Существует еще один вкусный салат на основе сельди и готовится в разы проще и быстрее.

У салата с селедкой и авокадо по "Бабусиним рецептам" сбалансированный вкус. Блюдо очень легкое и быстрое в приготовлении — для него не нужны какие-то супердорогие ингредиенты. Да и вид салата настолько привлекателен, что его можно готовить на каждое застолье.

Как приготовить салат с сельдью и авокадо

Ингредиенты:

филе сельди – 120 г;

авокадо – 350 г;

сок лимона – из 1/2 шт.;

вареные яйца – 2 шт.;

лук – 40 г;

подсолнечное масло – 2-3 ст.л.;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварить яйца, порезать. Филе сельди порезать мелкими кубиками. Авокадо чистим, режем и тоже сразу же сбрызгиваем соком, чтобы они не окислялись. Смешиваем все ингредиенты, добавляем тоненько нарезанный лук и укроп. Перчим и солим по необходимости, заправляем растительным маслом.

Если вы купили сельдь для блюда и необходимо ее разделать, филе от кости легко отделить всего одним движением. Проводите на кухне меньше времени!