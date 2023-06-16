Сельдь для этого салата всегда будет в вашем холодильнике: рецепт, который никогда не надоест
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Готовить дома — это просто, быстро и легко
Если вы любите рыбу, а именно – сельдь, она может стать главным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд, начиная от бутербродов до салатов. Оказывается, с этой рыбой можно приготовить не только классическую шубу. Существует еще один вкусный салат на основе сельди и готовится в разы проще и быстрее.
У салата с селедкой и авокадо по "Бабусиним рецептам" сбалансированный вкус. Блюдо очень легкое и быстрое в приготовлении — для него не нужны какие-то супердорогие ингредиенты. Да и вид салата настолько привлекателен, что его можно готовить на каждое застолье.
Как приготовить салат с сельдью и авокадо
Ингредиенты:
- филе сельди – 120 г;
- авокадо – 350 г;
- сок лимона – из 1/2 шт.;
- вареные яйца – 2 шт.;
- лук – 40 г;
- подсолнечное масло – 2-3 ст.л.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить яйца, порезать.
- Филе сельди порезать мелкими кубиками.
- Авокадо чистим, режем и тоже сразу же сбрызгиваем соком, чтобы они не окислялись.
- Смешиваем все ингредиенты, добавляем тоненько нарезанный лук и укроп. Перчим и солим по необходимости, заправляем растительным маслом.
Если вы купили сельдь для блюда и необходимо ее разделать, филе от кости легко отделить всего одним движением. Проводите на кухне меньше времени!