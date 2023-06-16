Никакой муки и возни с тестом: на печенье по этому рецепту будут сбегаться все соседские дети

Это лучший вариант для сладкоежек

Это кокосовое печенье идеально подходит для всех тех случаев, когда вы любите сладкое, но пытаетесь найти что-то менее вредное для фигуры. И хотя в этом десерте есть сахар, зато муки нет — это также хорошая новость для тех, у кого есть непереносимость глютена.

Это замечательное кокосовое печенье без муки по рецепту Shuba состоит всего из пяти ингредиентов! Для любителей кокоса это вкусное печенье — настоящая находка.

Как приготовить кокосовое печенье

Ингредиенты на 5 порций:

кокосовая стружка — 225 г;

сахар — 150 г;

яйца куриные — 3 шт.;

лимон, сок — 1 ст. л.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром и лимонным соком до пышной массы. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте. Руками, смоченными в воде, сформуйте из кокосовой массы плотные шарики размером с помидор черри. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом. Поместите противень в разогретую до 160°C духовку и выпекайте 20 минут. Готовое печенье перед подачей охладите.

А если хотите, чтобы ваше печенье долго оставалось свежим, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долгое время!