Никакой муки и возни с тестом: на печенье по этому рецепту будут сбегаться все соседские дети
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Это лучший вариант для сладкоежек
Это кокосовое печенье идеально подходит для всех тех случаев, когда вы любите сладкое, но пытаетесь найти что-то менее вредное для фигуры. И хотя в этом десерте есть сахар, зато муки нет — это также хорошая новость для тех, у кого есть непереносимость глютена.
Это замечательное кокосовое печенье без муки по рецепту Shuba состоит всего из пяти ингредиентов! Для любителей кокоса это вкусное печенье — настоящая находка.
Как приготовить кокосовое печенье
Ингредиенты на 5 порций:
- кокосовая стружка — 225 г;
- сахар — 150 г;
- яйца куриные — 3 шт.;
- лимон, сок — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром и лимонным соком до пышной массы. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
- Руками, смоченными в воде, сформуйте из кокосовой массы плотные шарики размером с помидор черри. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом.
- Поместите противень в разогретую до 160°C духовку и выпекайте 20 минут. Готовое печенье перед подачей охладите.
А если хотите, чтобы ваше печенье долго оставалось свежим, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долгое время!