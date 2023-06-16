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Никакой муки и возни с тестом: на печенье по этому рецепту будут сбегаться все соседские дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Это кокосовое печенье готовится очень быстро Новость обновлена 16 июня 2023, 17:28
Это кокосовое печенье готовится очень быстро. Фото shuba.life

Это лучший вариант для сладкоежек

Это кокосовое печенье идеально подходит для всех тех случаев, когда вы любите сладкое, но пытаетесь найти что-то менее вредное для фигуры. И хотя в этом десерте есть сахар, зато муки нет — это также хорошая новость для тех, у кого есть непереносимость глютена.

Это замечательное кокосовое печенье без муки по рецепту Shuba состоит всего из пяти ингредиентов! Для любителей кокоса это вкусное печенье — настоящая находка.

Как приготовить кокосовое печенье

Ингредиенты на 5 порций:

  • кокосовая стружка — 225 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • лимон, сок — 1 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром и лимонным соком до пышной массы. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
  2. Руками, смоченными в воде, сформуйте из кокосовой массы плотные шарики размером с помидор черри. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом.
  3. Поместите противень в разогретую до 160°C духовку и выпекайте 20 минут. Готовое печенье перед подачей охладите.

А если хотите, чтобы ваше печенье долго оставалось свежим, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долгое время!

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома