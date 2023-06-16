Пока гости моют руки: для этого салата вам просто нужно смешать два ингредиента

Почувствуйте себя волшебником — приготовьте салат за минуту

Есть люди, которые никогда не заказывают салаты в заведениях, потому что "салат я и сам приготовлю". Вот только на деле приготовить такое совершенное блюдо довольно сложно. Для этого у вас есть простой салат всего из двух ингредиентов. Выходит не хуже, чем в заведениях, так что вы можете устроить себе легкий ужин, как в ресторане. Уверяем, будет вкусно и изысканно.

Такой салат из рукколы и пармезана по рецепту Uaportal можно подавать и к праздничному столу, и к семейному застолью. Блюдо готовится очень просто и не отнимает много времени на приготовление. К тому же блюдо — просто витаминная бомба: дело в том, что рукколе приписывают около 30 лечебных свойств. Так что готовим салаты с ней обязательно!

Как приготовить салат из рукколы и пармезана

Ингредиенты:

руккола – 3 стакана;

оливковое масло – 6 ст. л.;

лимон, сок – 2 ст. л.;

перец черный молотый, соль, пармезан тертый – по вкусу.

Способ приготовления:

Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу. Рукколу помойте и выложите в большую миску. Приправьте заправкой и посыпьте натертым пармезаном.

Подавайте блюдо к любимому мясному или рыбному блюду и наслаждайтесь. Приятного аппетита!