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Пока гости моют руки: для этого салата вам просто нужно смешать два ингредиента

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От такого салата никто не откажется
От такого салата никто не откажется. Фото Depositphotos

Почувствуйте себя волшебником — приготовьте салат за минуту

Есть люди, которые никогда не заказывают салаты в заведениях, потому что "салат я и сам приготовлю". Вот только на деле приготовить такое совершенное блюдо довольно сложно. Для этого у вас есть простой салат всего из двух ингредиентов. Выходит не хуже, чем в заведениях, так что вы можете устроить себе легкий ужин, как в ресторане. Уверяем, будет вкусно и изысканно.

Такой салат из рукколы и пармезана по рецепту Uaportal можно подавать и к праздничному столу, и к семейному застолью. Блюдо готовится очень просто и не отнимает много времени на приготовление. К тому же блюдо — просто витаминная бомба: дело в том, что рукколе приписывают около 30 лечебных свойств. Так что готовим салаты с ней обязательно!

Как приготовить салат из рукколы и пармезана

Ингредиенты:

  • руккола – 3 стакана;
  • оливковое масло – 6 ст. л.;
  • лимон, сок – 2 ст. л.;
  • перец черный молотый, соль, пармезан тертый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Рукколу помойте и выложите в большую миску. Приправьте заправкой и посыпьте натертым пармезаном.

Подавайте блюдо к любимому мясному или рыбному блюду и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Салат #Руккола #Готовим дома