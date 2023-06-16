Вкуснятина со щавелем - это не только борщ: рецепт необычной панна-котты

Неожиданное сочетание дает поразительный результат

Щавель у нас ассоциируется разве что с зеленым борщом — и зря! Он содержит витамины С, А, К и фолаты (витамин В9), а также флаваноиды. Кислый вкус щавеля может стимулировать пищеварение и помогать повысить аппетит. Именно поэтому щавель — отличный ингредиент многих блюд.

Особенно хорошо сочетается со сладкой клубникой. Такое сочетание у панна-коты по рецепту Shuba имеет кисло-сладкий освежающий вкус — то, что нужно для жаркого лета!

Как приготовить щавелевую панна-коту с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

щавель — 150 г;

сливки — 600 г;

желатин — 8 г;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 8 г;

клубника — 100 г;

пудра сахарная — 1 ст. л.;

мята, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Залейте желатин 50 мл воды, перемешайте и оставьте набухать. Влейте в кастрюльку 300 мл сливок, доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте и снимите с огня. Дайте немного остыть. Добавьте желатин и хорошо перемешайте. В чашу блендера вылейте остальные сливки, добавьте промытый и просушенный щавель, взбейте до однородности. Перелейте щавелевые сливки в теплые, перемешайте до однородности. Вылейте в посуду для подачи и поставьте в холодильник до полного застывания. Мелко нарежьте листья мяты. Клубнику нарежьте мелкими кубиками. Смешайте в небольшой миске, добавьте сахарную пудру. Выложите клубнику на застывшую панна-котту.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить свежесть клубники. С помощью этого лайфхака вы можете готовить панна-коту долгое время.