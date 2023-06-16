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Вкуснятина со щавелем - это не только борщ: рецепт необычной панна-котты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивительная щавелевая панна-кота
Удивительная щавелевая панна-кота. Фото shuba.life

Неожиданное сочетание дает поразительный результат

Щавель у нас ассоциируется разве что с зеленым борщом — и зря! Он содержит витамины С, А, К и фолаты (витамин В9), а также флаваноиды. Кислый вкус щавеля может стимулировать пищеварение и помогать повысить аппетит. Именно поэтому щавель — отличный ингредиент многих блюд.

Особенно хорошо сочетается со сладкой клубникой. Такое сочетание у панна-коты по рецепту Shuba имеет кисло-сладкий освежающий вкус — то, что нужно для жаркого лета!

Как приготовить щавелевую панна-коту с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

  • щавель — 150 г;
  • сливки — 600 г;
  • желатин — 8 г;
  • сахар — 120 г;
  • сахар ванильный — 8 г;
  • клубника — 100 г;
  • пудра сахарная — 1 ст. л.;
  • мята, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Залейте желатин 50 мл воды, перемешайте и оставьте набухать.
  2. Влейте в кастрюльку 300 мл сливок, доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте и снимите с огня. Дайте немного остыть. Добавьте желатин и хорошо перемешайте.
  3. В чашу блендера вылейте остальные сливки, добавьте промытый и просушенный щавель, взбейте до однородности.
  4. Перелейте щавелевые сливки в теплые, перемешайте до однородности. Вылейте в посуду для подачи и поставьте в холодильник до полного застывания.
  5. Мелко нарежьте листья мяты. Клубнику нарежьте мелкими кубиками. Смешайте в небольшой миске, добавьте сахарную пудру. Выложите клубнику на застывшую панна-котту.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить свежесть клубники. С помощью этого лайфхака вы можете готовить панна-коту долгое время.

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