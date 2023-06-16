Вкуснятина со щавелем - это не только борщ: рецепт необычной панна-котты
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Неожиданное сочетание дает поразительный результат
Щавель у нас ассоциируется разве что с зеленым борщом — и зря! Он содержит витамины С, А, К и фолаты (витамин В9), а также флаваноиды. Кислый вкус щавеля может стимулировать пищеварение и помогать повысить аппетит. Именно поэтому щавель — отличный ингредиент многих блюд.
Особенно хорошо сочетается со сладкой клубникой. Такое сочетание у панна-коты по рецепту Shuba имеет кисло-сладкий освежающий вкус — то, что нужно для жаркого лета!
Как приготовить щавелевую панна-коту с клубникой
Ингредиенты на 4 порции:
- щавель — 150 г;
- сливки — 600 г;
- желатин — 8 г;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 8 г;
- клубника — 100 г;
- пудра сахарная — 1 ст. л.;
- мята, веточка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Залейте желатин 50 мл воды, перемешайте и оставьте набухать.
- Влейте в кастрюльку 300 мл сливок, доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте и снимите с огня. Дайте немного остыть. Добавьте желатин и хорошо перемешайте.
- В чашу блендера вылейте остальные сливки, добавьте промытый и просушенный щавель, взбейте до однородности.
- Перелейте щавелевые сливки в теплые, перемешайте до однородности. Вылейте в посуду для подачи и поставьте в холодильник до полного застывания.
- Мелко нарежьте листья мяты. Клубнику нарежьте мелкими кубиками. Смешайте в небольшой миске, добавьте сахарную пудру. Выложите клубнику на застывшую панна-котту.
Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить свежесть клубники. С помощью этого лайфхака вы можете готовить панна-коту долгое время.