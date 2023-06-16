Сытный завтрак через две минуты: элементарный хрустящий салат на каждый день

Идеальный завтрак для летнего зноя

Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые рулетики. Если же в летнюю жару хочется чего-нибудь полегче, обратите внимание на этот рецепт салата с тунцом.

Он станет отличным питательным завтраком, ведь, несмотря на свою легкость, он содержит белки, углеводы, клетчатку и т.д. Также это отличный вариант для летнего застолья – достаточно приготовить отдельно салат и заправку, а уже перед подачей все замешать. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 200 г;

тунец — банка;

кукуруза — 0,5 банки;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

горчица — ½ ст.л.;

мед – ½ ст.л.;

соль.

Способ приготовления:

Рецепт элементарный и очень быстрый. Особенно если в холодильнике найдутся заранее отварные яйца. Мелко шинкуем капусту. С тунца сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой. Отварные яйца натираем на терку. Все компоненты смешиваем. Отдельно замешиваем заправку. Вводим его в блюдо.

Салат получается легким и питательным — то, что нужно для начала дня. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.