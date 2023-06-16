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Сытный завтрак через две минуты: элементарный хрустящий салат на каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой салат с тунцом
Очень простой салат с тунцом. Фото Реалист

Идеальный завтрак для летнего зноя

Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые рулетики. Если же в летнюю жару хочется чего-нибудь полегче, обратите внимание на этот рецепт салата с тунцом.

Он станет отличным питательным завтраком, ведь, несмотря на свою легкость, он содержит белки, углеводы, клетчатку и т.д. Также это отличный вариант для летнего застолья – достаточно приготовить отдельно салат и заправку, а уже перед подачей все замешать. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 200 г;
  • тунец — банка;
  • кукуруза — 0,5 банки;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • горчица — ½ ст.л.;
  • мед – ½ ст.л.;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Рецепт элементарный и очень быстрый. Особенно если в холодильнике найдутся заранее отварные яйца.
  2. Мелко шинкуем капусту. С тунца сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой.
  3. Отварные яйца натираем на терку. Все компоненты смешиваем.
  4. Отдельно замешиваем заправку. Вводим его в блюдо.

Салат получается легким и питательным — то, что нужно для начала дня. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.

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#Рецепт #Салат #Тунец #Сниданок