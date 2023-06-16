Сытный завтрак через две минуты: элементарный хрустящий салат на каждый день
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Идеальный завтрак для летнего зноя
Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые рулетики. Если же в летнюю жару хочется чего-нибудь полегче, обратите внимание на этот рецепт салата с тунцом.
Он станет отличным питательным завтраком, ведь, несмотря на свою легкость, он содержит белки, углеводы, клетчатку и т.д. Также это отличный вариант для летнего застолья – достаточно приготовить отдельно салат и заправку, а уже перед подачей все замешать. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 200 г;
- тунец — банка;
- кукуруза — 0,5 банки;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст.л.;
- горчица — ½ ст.л.;
- мед – ½ ст.л.;
- соль.
Способ приготовления:
- Рецепт элементарный и очень быстрый. Особенно если в холодильнике найдутся заранее отварные яйца.
- Мелко шинкуем капусту. С тунца сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой.
- Отварные яйца натираем на терку. Все компоненты смешиваем.
- Отдельно замешиваем заправку. Вводим его в блюдо.
Салат получается легким и питательным — то, что нужно для начала дня. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.