Готовим вместе с детьми: рецепт простейших леденцов из сахара
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы и сами можете удивиться – так это просто
Десерты типа миндального турона — многоэтапные и нуждаются в нескольких ингредиентах. В противоположность таким рецептам есть и гораздо более простые. Например, элементарные леденцы из воды и сахара.
Чтобы вкуснее, воду можно заменить на фруктовый сок. Процесс приготовления нравится детям, поэтому неплохо будет приобщить их к изготовлению сладостей – только позаботьтесь о технике безопасности. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 300 г сахара
- 150 мл воды
Способ приготовления:
- В небольшую металлическую кастрюльку выкладываем сахар, льем жидкость (воду или сок). Ставим на медленный огонь и постоянно помешиваем, пока сироп приобретет нужную консистенцию.
- О готовности сиропа будут свидетельствовать поднимающиеся со дна кастрюли пузырьки. До того как сироп станет коричневым, разливаем карамель в силиконовые формы, смазанные маслом.
- Можно немного подождать, пока карамель немного загустеет, и выливать ее плоскими лужицами на пленку или пергамент. Также подойдет силиконовый коврик. Когда леденец начнет застывать, воткните в него палочку.
- Если формы нет, леденцы выливают на тарелку, смазанную растительным маслом. Когда застынут, снимают ножом.
Эту вкусность действительно трудно испортить — разве что переварить. Также мы рассказывали, как готовить вкусное печенье с сахарной корочкой.