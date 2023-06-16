Готовим вместе с детьми: рецепт простейших леденцов из сахара

Вы и сами можете удивиться – так это просто

Десерты типа миндального турона — многоэтапные и нуждаются в нескольких ингредиентах. В противоположность таким рецептам есть и гораздо более простые. Например, элементарные леденцы из воды и сахара.

Чтобы вкуснее, воду можно заменить на фруктовый сок. Процесс приготовления нравится детям, поэтому неплохо будет приобщить их к изготовлению сладостей – только позаботьтесь о технике безопасности. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

300 г сахара

150 мл воды

Способ приготовления:

В небольшую металлическую кастрюльку выкладываем сахар, льем жидкость (воду или сок). Ставим на медленный огонь и постоянно помешиваем, пока сироп приобретет нужную консистенцию. О готовности сиропа будут свидетельствовать поднимающиеся со дна кастрюли пузырьки. До того как сироп станет коричневым, разливаем карамель в силиконовые формы, смазанные маслом. Можно немного подождать, пока карамель немного загустеет, и выливать ее плоскими лужицами на пленку или пергамент. Также подойдет силиконовый коврик. Когда леденец начнет застывать, воткните в него палочку. Если формы нет, леденцы выливают на тарелку, смазанную растительным маслом. Когда застынут, снимают ножом.

Эту вкусность действительно трудно испортить — разве что переварить. Также мы рассказывали, как готовить вкусное печенье с сахарной корочкой.