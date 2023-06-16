Никто не поверит, что в блюде нет мяса: закуска из баклажанов, которая исчезнет со стола первой

Мяса нет, а вкус есть

Баклажан – уникальный овощ, как и кабачок. Кстати, мы рассказывали, как готовить вкусные закусочные рулетики из кабачка. Баклажаны сытные, вкусные и очень питательные.

Эти овощи обладают способностью "маскироваться" под грибы и мясо. Именно такое свойство использовано в этом рецепте.

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 шт

яйца – 3 шт

лук – 2 шт

чеснок – 3 зубчика

сметана – 2 ст. л

растительное масло – для жарки

любая зелень – 1 пучок

соль, перец, любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

Чистим баклажаны и нарезаем большими кубиками. Солим их и оставляем на 30 минут. Затем – промываем и просушиваем полотенцами. Яйца взбиваем с солью и перцем. Погружаем туда баклажанные кубики. Ставим все в холодильник на 1-2 часа. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Режем лук тоненькими полукольцами, обжариваем. Убираем ее, протираем сковороду и снова разогреваем с маслом. Обжариваем баклажаны вместе с жидкостью. Они должны стать золотистыми. Добавляем обжаренный лук, измельченный чеснок. Также сметану и мелко покрошенную зелень. Еще несколько минут готовим.

Это отличная закуска. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.