Никто не поверит, что в блюде нет мяса: закуска из баклажанов, которая исчезнет со стола первой
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Мяса нет, а вкус есть
Баклажан – уникальный овощ, как и кабачок. Кстати, мы рассказывали, как готовить вкусные закусочные рулетики из кабачка. Баклажаны сытные, вкусные и очень питательные.
Эти овощи обладают способностью "маскироваться" под грибы и мясо. Именно такое свойство использовано в этом рецепте.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3-4 шт
- яйца – 3 шт
- лук – 2 шт
- чеснок – 3 зубчика
- сметана – 2 ст. л
- растительное масло – для жарки
- любая зелень – 1 пучок
- соль, перец, любимые специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Чистим баклажаны и нарезаем большими кубиками. Солим их и оставляем на 30 минут. Затем – промываем и просушиваем полотенцами.
- Яйца взбиваем с солью и перцем. Погружаем туда баклажанные кубики. Ставим все в холодильник на 1-2 часа.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Режем лук тоненькими полукольцами, обжариваем. Убираем ее, протираем сковороду и снова разогреваем с маслом. Обжариваем баклажаны вместе с жидкостью. Они должны стать золотистыми.
- Добавляем обжаренный лук, измельченный чеснок. Также сметану и мелко покрошенную зелень. Еще несколько минут готовим.
Это отличная закуска. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.