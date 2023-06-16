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Никто не поверит, что в блюде нет мяса: закуска из баклажанов, которая исчезнет со стола первой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт постной закуски Новость обновлена 16 июня 2023, 14:17
Прекрасный рецепт постной закуски. Фото shuba.life

Мяса нет, а вкус есть

Баклажан – уникальный овощ, как и кабачок. Кстати, мы рассказывали, как готовить вкусные закусочные рулетики из кабачка. Баклажаны сытные, вкусные и очень питательные.

Эти овощи обладают способностью "маскироваться" под грибы и мясо. Именно такое свойство использовано в этом рецепте.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3-4 шт
  • яйца – 3 шт
  • лук – 2 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • сметана – 2 ст. л
  • растительное масло – для жарки
  • любая зелень – 1 пучок
  • соль, перец, любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чистим баклажаны и нарезаем большими кубиками. Солим их и оставляем на 30 минут. Затем – промываем и просушиваем полотенцами.
  2. Яйца взбиваем с солью и перцем. Погружаем туда баклажанные кубики. Ставим все в холодильник на 1-2 часа.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Режем лук тоненькими полукольцами, обжариваем. Убираем ее, протираем сковороду и снова разогреваем с маслом. Обжариваем баклажаны вместе с жидкостью. Они должны стать золотистыми.
  4. Добавляем обжаренный лук, измельченный чеснок. Также сметану и мелко покрошенную зелень. Еще несколько минут готовим.

Это отличная закуска. Также мы рассказывали, как готовить вкусную пикантную сельдь.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Праздничный стол #Баклажаны