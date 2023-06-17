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Вы будете завтракать только ими: кабачково-куриные оладьи по этому рецепту готовятся моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В эти кабачково-куриные оладьи вы влюбитесь с первого кусочка
В эти кабачково-куриные оладьи вы влюбитесь с первого кусочка. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово

У каждого кулинара свой любимый рецепт оладий. Чаще всего это сладкий десерт, который кушают со сметаной, вареньем, медом или шоколадом. Но сегодня мы приготовим оладьи из кабачков и мяса.

Готовить кабачково-куриные оладьи по рецепту Shuba — одно удовольствие. За короткое время и без особого труда вы получите мягкое и нежное блюдо, от которого будут в восторге все члены вашей семьи.

Как приготовить кабачково-куриные оладьи

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриное филе — 500 г;
  • кабачки — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • масло подсолнечное — 60 г;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе помойте, нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Кабачок помойте, обсушите и натрите на среднюю терку. Отожмите с кабачковой массы сок. Чеснок очистите и также натрите на терку.
  2. Соедините фарш, кабачок, чеснок, добавьте яйцо, муку, соль, перец, измельченную зелень и хорошо вымешайте массу.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой выкладывайте на нее массу в форме оладий. Жарьте до золотистого цвета по 4 минуты с каждой стороны.

Подавайте готовые оладьи горячими. Лучше всего их есть с любимым соусом.

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