Вы будете завтракать только ими: кабачково-куриные оладьи по этому рецепту готовятся моментально
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Полчаса — и блюдо готово
У каждого кулинара свой любимый рецепт оладий. Чаще всего это сладкий десерт, который кушают со сметаной, вареньем, медом или шоколадом. Но сегодня мы приготовим оладьи из кабачков и мяса.
Готовить кабачково-куриные оладьи по рецепту Shuba — одно удовольствие. За короткое время и без особого труда вы получите мягкое и нежное блюдо, от которого будут в восторге все члены вашей семьи.
Как приготовить кабачково-куриные оладьи
Ингредиенты на 4 порции:
- куриное филе — 500 г;
- кабачки — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 30 г;
- масло подсолнечное — 60 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе помойте, нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Кабачок помойте, обсушите и натрите на среднюю терку. Отожмите с кабачковой массы сок. Чеснок очистите и также натрите на терку.
- Соедините фарш, кабачок, чеснок, добавьте яйцо, муку, соль, перец, измельченную зелень и хорошо вымешайте массу.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой выкладывайте на нее массу в форме оладий. Жарьте до золотистого цвета по 4 минуты с каждой стороны.
Подавайте готовые оладьи горячими. Лучше всего их есть с любимым соусом.