Вы будете завтракать только ими: кабачково-куриные оладьи по этому рецепту готовятся моментально

Полчаса — и блюдо готово

У каждого кулинара свой любимый рецепт оладий. Чаще всего это сладкий десерт, который кушают со сметаной, вареньем, медом или шоколадом. Но сегодня мы приготовим оладьи из кабачков и мяса.

Готовить кабачково-куриные оладьи по рецепту Shuba — одно удовольствие. За короткое время и без особого труда вы получите мягкое и нежное блюдо, от которого будут в восторге все члены вашей семьи.

Как приготовить кабачково-куриные оладьи

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 500 г;

кабачки — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

мука пшеничная — 30 г;

масло подсолнечное — 60 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе помойте, нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Кабачок помойте, обсушите и натрите на среднюю терку. Отожмите с кабачковой массы сок. Чеснок очистите и также натрите на терку. Соедините фарш, кабачок, чеснок, добавьте яйцо, муку, соль, перец, измельченную зелень и хорошо вымешайте массу. Разогрейте сковороду с растительным маслом, ложкой выкладывайте на нее массу в форме оладий. Жарьте до золотистого цвета по 4 минуты с каждой стороны.

Подавайте готовые оладьи горячими. Лучше всего их есть с любимым соусом.