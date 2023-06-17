Кефир, мука и никаких яиц: пирожки с необычной начинкой по этому рецепту можно есть десятками

Быстро, просто и невероятно вкусно

Что может быть вкуснее жареных пирожков? Только пирожки с необычной начинкой.

Начинка из сосисок, сыра, риса и зелени по "Бабусиним рецептам" точно понравится детям и взрослым. Да и тесто делается так быстро и просто, что такие пирожки будут часто появляться на вашем столе.

Как приготовить жареные пирожки.

Ингредиенты

Для начинки:

сосиски – 5 шт.;

творог – 100 г;

отварной рис – 200 г;

зелень.

Для теста:

кефир – 300 мл;

соль – 0,5 ч л.;

сахар – 1 ч л.;

масло подсолнечное – 2 ст. л.;

сода – 1 ч л.;

мука – 400-450 г.

Способ приготовления:

Выливаем в миску кефир комнатной температуры, сразу добавляем соль, сахар, растительное масло и перемешиваем. Высыпаем просеянную муку, перемешанную с содой и замешиваем мягкое тесто, которое липнет к рукам. Оставляем тесто на полчаса. Для начинки сосиски и творог натираем на большой терке. Выкладываем в миску сосиски и сыр, добавляем к ним отварной рис и перемешиваем. При желании можно добавить зелень и помидоры. Теперь необходимо слепить пирожки, внутрь которых положить начинку. На достаточном количестве масла в хорошо разогретой сковороде нужно пожарить пирожки до золотистого цвета. Готовые пирожки необходимо выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Теперь приготовьте любимый чай и кушайте с удовольствием. Приятного аппетита!