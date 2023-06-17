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Кефир, мука и никаких яиц: пирожки с необычной начинкой по этому рецепту можно есть десятками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирожки, без которых вы уже не сможете представить ваше утро
Пирожки, без которых вы уже не сможете представить ваше утро. Фото babusyni-retsepty

Быстро, просто и невероятно вкусно

Что может быть вкуснее жареных пирожков? Только пирожки с необычной начинкой.

Начинка из сосисок, сыра, риса и зелени по "Бабусиним рецептам" точно понравится детям и взрослым. Да и тесто делается так быстро и просто, что такие пирожки будут часто появляться на вашем столе.

Как приготовить жареные пирожки.

Ингредиенты

Для начинки:

  • сосиски – 5 шт.;
  • творог – 100 г;
  • отварной рис – 200 г;
  • зелень.

Для теста:

  • кефир – 300 мл;
  • соль – 0,5 ч л.;
  • сахар – 1 ч л.;
  • масло подсолнечное – 2 ст. л.;
  • сода – 1 ч л.;
  • мука – 400-450 г.

Способ приготовления:

  1. Выливаем в миску кефир комнатной температуры, сразу добавляем соль, сахар, растительное масло и перемешиваем. Высыпаем просеянную муку, перемешанную с содой и замешиваем мягкое тесто, которое липнет к рукам. Оставляем тесто на полчаса.
  2. Для начинки сосиски и творог натираем на большой терке.
  3. Выкладываем в миску сосиски и сыр, добавляем к ним отварной рис и перемешиваем. При желании можно добавить зелень и помидоры.
  4. Теперь необходимо слепить пирожки, внутрь которых положить начинку.
  5. На достаточном количестве масла в хорошо разогретой сковороде нужно пожарить пирожки до золотистого цвета.
  6. Готовые пирожки необходимо выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Теперь приготовьте любимый чай и кушайте с удовольствием. Приятного аппетита!

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