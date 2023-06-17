Кефир, мука и никаких яиц: пирожки с необычной начинкой по этому рецепту можно есть десятками
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Быстро, просто и невероятно вкусно
Что может быть вкуснее жареных пирожков? Только пирожки с необычной начинкой.
Начинка из сосисок, сыра, риса и зелени по "Бабусиним рецептам" точно понравится детям и взрослым. Да и тесто делается так быстро и просто, что такие пирожки будут часто появляться на вашем столе.
Как приготовить жареные пирожки.
Ингредиенты
Для начинки:
- сосиски – 5 шт.;
- творог – 100 г;
- отварной рис – 200 г;
- зелень.
Для теста:
- кефир – 300 мл;
- соль – 0,5 ч л.;
- сахар – 1 ч л.;
- масло подсолнечное – 2 ст. л.;
- сода – 1 ч л.;
- мука – 400-450 г.
Способ приготовления:
- Выливаем в миску кефир комнатной температуры, сразу добавляем соль, сахар, растительное масло и перемешиваем. Высыпаем просеянную муку, перемешанную с содой и замешиваем мягкое тесто, которое липнет к рукам. Оставляем тесто на полчаса.
- Для начинки сосиски и творог натираем на большой терке.
- Выкладываем в миску сосиски и сыр, добавляем к ним отварной рис и перемешиваем. При желании можно добавить зелень и помидоры.
- Теперь необходимо слепить пирожки, внутрь которых положить начинку.
- На достаточном количестве масла в хорошо разогретой сковороде нужно пожарить пирожки до золотистого цвета.
- Готовые пирожки необходимо выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Теперь приготовьте любимый чай и кушайте с удовольствием. Приятного аппетита!