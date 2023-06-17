Просто грибы и маринад: маринованные шампиньоны по этому рецепту заполнят все полки
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Маринованные шампиньоны — это всегда актуальная закуска. Они достаточно просты в приготовлении и не требуют особого кулинарного опыта и много времени.
Самое ответственное в рецепте Shuba — это непосредственно подготовка грибов, ведь их нужно тщательно промыть и убрать все сомнительные или просто темные места. А для маринада нужно запастись пряностями, травами, уксусом и растительным маслом. При желании можно добавить мед или горчицу. Правда, вам придется немного подождать — шампиньонам нужно настояться в холодильнике примерно 5 часов. Хранить в холодильнике готовые грибы нужно в посуде из нержавеющей стали или керамической.
Как приготовить маринованные грибы
Ингредиенты на 12 порций:
- шампиньоны — 1 кг.
Для маринада:
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- гвоздика — 4 шт.;
- перец черный, горошек — 6 шт.;
- уксус 9% — 45 мл;
- масло подсолнечное — 30 г;
- соль — 25 г;
- сахар — 10 г;
- вода — 500 г.
Способ приготовления:
- Отрежьте у грибов ножку — мариновать необходимо только верхнюю часть шампиньонов.
- Нарежьте крупными кусочками чеснок.
- Налейте в большую кастрюлю воду и добавьте в нее все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Доведите смесь до кипения и только тогда вливайте уксус.
- Положите в кипящий маринад грибы. Варите их 6 минут — этого времени достаточно, чтобы грибы сохранили сочность, остались упругими и не были слишком мягкими.
- Если вы планируете употреблять грибы сразу, то дайте им 5 часов на охлаждение.
- Если хотите грибы законсервировать, то заранее простерилизуйте банки и прокипятите крышки.
- Кипящий маринад вместе с грибами разлейте по банкам и закатайте крышками.
- Переверните банки, накройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.
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