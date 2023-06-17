Просто грибы и маринад: маринованные шампиньоны по этому рецепту заполнят все полки

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Маринованные шампиньоны — это всегда актуальная закуска. Они достаточно просты в приготовлении и не требуют особого кулинарного опыта и много времени.

Самое ответственное в рецепте Shuba — это непосредственно подготовка грибов, ведь их нужно тщательно промыть и убрать все сомнительные или просто темные места. А для маринада нужно запастись пряностями, травами, уксусом и растительным маслом. При желании можно добавить мед или горчицу. Правда, вам придется немного подождать — шампиньонам нужно настояться в холодильнике примерно 5 часов. Хранить в холодильнике готовые грибы нужно в посуде из нержавеющей стали или керамической.

Как приготовить маринованные грибы

Ингредиенты на 12 порций:

шампиньоны — 1 кг.

Для маринада:

чеснок, зубчики — 4 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

перец черный, горошек — 6 шт.;

уксус 9% — 45 мл;

масло подсолнечное — 30 г;

соль — 25 г;

сахар — 10 г;

вода — 500 г.

Способ приготовления:

Отрежьте у грибов ножку — мариновать необходимо только верхнюю часть шампиньонов. Нарежьте крупными кусочками чеснок. Налейте в большую кастрюлю воду и добавьте в нее все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Доведите смесь до кипения и только тогда вливайте уксус. Положите в кипящий маринад грибы. Варите их 6 минут — этого времени достаточно, чтобы грибы сохранили сочность, остались упругими и не были слишком мягкими. Если вы планируете употреблять грибы сразу, то дайте им 5 часов на охлаждение. Если хотите грибы законсервировать, то заранее простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Кипящий маринад вместе с грибами разлейте по банкам и закатайте крышками. Переверните банки, накройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.

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