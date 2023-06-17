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Просто грибы и маринад: маринованные шампиньоны по этому рецепту заполнят все полки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Маринованные шампиньйоны - это просто и вкусно
Маринованные шампиньйоны - это просто и вкусно. Фото shuba.life

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Маринованные шампиньоны — это всегда актуальная закуска. Они достаточно просты в приготовлении и не требуют особого кулинарного опыта и много времени.

Самое ответственное в рецепте Shuba — это непосредственно подготовка грибов, ведь их нужно тщательно промыть и убрать все сомнительные или просто темные места. А для маринада нужно запастись пряностями, травами, уксусом и растительным маслом. При желании можно добавить мед или горчицу. Правда, вам придется немного подождать — шампиньонам нужно настояться в холодильнике примерно 5 часов. Хранить в холодильнике готовые грибы нужно в посуде из нержавеющей стали или керамической.

Как приготовить маринованные грибы

Ингредиенты на 12 порций:

  • шампиньоны — 1 кг.

Для маринада:

  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • перец черный, горошек — 6 шт.;
  • уксус 9% — 45 мл;
  • масло подсолнечное — 30 г;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 10 г;
  • вода — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Отрежьте у грибов ножку — мариновать необходимо только верхнюю часть шампиньонов.
  2. Нарежьте крупными кусочками чеснок.
  3. Налейте в большую кастрюлю воду и добавьте в нее все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Доведите смесь до кипения и только тогда вливайте уксус.
  4. Положите в кипящий маринад грибы. Варите их 6 минут — этого времени достаточно, чтобы грибы сохранили сочность, остались упругими и не были слишком мягкими.
  5. Если вы планируете употреблять грибы сразу, то дайте им 5 часов на охлаждение.
  6. Если хотите грибы законсервировать, то заранее простерилизуйте банки и прокипятите крышки.
  7. Кипящий маринад вместе с грибами разлейте по банкам и закатайте крышками.
  8. Переверните банки, накройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими способами можно стерилизовать банки. Готовьтесь к зиме правильно!

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#Рецепт #Грибы #Шампиньоны #Готовим дома