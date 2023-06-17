Бюджетная изысканность - это реально: как за полчаса приготовить итальянский салат из кабачков

Непревзойденное блюдо всего за полчаса

В кабачковое меню из оладий, запеканок, закруток и наггетсов следует добавить и этот пикантный салат. Он станет прекрасной самостоятельной закуской, а также дополнением к любому гарниру.

В составе такого итальянского салата по рецепту Shuba только простые и полезные ингредиенты, которые отлично подчеркивают вкус именно кабачка и делают блюдо легким и сытным. Овощи для блюда не обжариваются, а режутся и отвариваются. Единственная сложность — натирать их чесноком нужно горячими.

Как приготовить итальянский салат из кабачков

Ингредиенты на 2 порции:

кабачки — 6 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

уксус бальзамический — 5 мл;

оливковое масло — 15 мл;

соль, перец душистый молотый, петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки отварить в кипяченой воде 12-15 минут. Если кабачки крупнее, варить 20 минут. Чеснок раздавить и измельчить или натереть на терке — нужно, чтобы он пустил сок. Вынуть из воды кабачки, остудить не более 5 минут, срезать кончики. Каждый маленький кабачок разрезать пополам. Крупный — на 8 долек. Каждую дольку обтереть чесноком. Поставить кабачки в миске вертикально, так, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Жидкость слить. Уложить на блюдо, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Посолить, поперчить, присыпать зеленью и подавать.

Для кабачковых гурманов предлагаем рецепт кабачковой икры. Это отличная закуска и к праздничному столу, и на семейный ужин.