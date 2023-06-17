Бюджетная изысканность - это реально: как за полчаса приготовить итальянский салат из кабачков
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Непревзойденное блюдо всего за полчаса
В кабачковое меню из оладий, запеканок, закруток и наггетсов следует добавить и этот пикантный салат. Он станет прекрасной самостоятельной закуской, а также дополнением к любому гарниру.
В составе такого итальянского салата по рецепту Shuba только простые и полезные ингредиенты, которые отлично подчеркивают вкус именно кабачка и делают блюдо легким и сытным. Овощи для блюда не обжариваются, а режутся и отвариваются. Единственная сложность — натирать их чесноком нужно горячими.
Как приготовить итальянский салат из кабачков
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 6 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- уксус бальзамический — 5 мл;
- оливковое масло — 15 мл;
- соль, перец душистый молотый, петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки отварить в кипяченой воде 12-15 минут. Если кабачки крупнее, варить 20 минут.
- Чеснок раздавить и измельчить или натереть на терке — нужно, чтобы он пустил сок.
- Вынуть из воды кабачки, остудить не более 5 минут, срезать кончики.
- Каждый маленький кабачок разрезать пополам. Крупный — на 8 долек. Каждую дольку обтереть чесноком.
- Поставить кабачки в миске вертикально, так, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Жидкость слить.
- Уложить на блюдо, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Посолить, поперчить, присыпать зеленью и подавать.
Для кабачковых гурманов предлагаем рецепт кабачковой икры. Это отличная закуска и к праздничному столу, и на семейный ужин.