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Оближут не только тарелку, но и сковороду: на картофельные зразы по этому рецепту гости будут приходить постоянно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Потрясающие картофельные зразы с мясом
Потрясающие картофельные зразы с мясом. Фото unian.ua

Сытное блюдо без особых хлопот

Мясные начинки очень популярны в разных блюдах. С мясом готовят как вареные, так и тушеные, жареные или жареные блюда. Оно придает блюду особый вкус и хорошо насыщает.

Если вы любите блюда с мясом, можете приготовить невероятно вкусные зразы из картофеля по рецепту "СОДа". Это блюдо с нежной структурой и невероятным вкусом. С такими зразами можно быть увереными, что ваша семья останется сытой и довольной, а приготовление не займет у вас много времени и сил.

Как приготовить картофельные зразы с мясом

Ингредиенты:

  • 500 г нежирной свинины;
  • 1,5 кг картофеля;
  • 1 луковица;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1/2 стакана муки;
  • 100 г растительного масла для обжарки;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо пропустить через мясорубку, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Лук измельчить и обжарить с фаршем.
  3. Из картофеля приготовить крутое пюре, остудить, добавить в него соль, сливочное масло и муку, соль и специи по вкусу. Муку нужно добавлять вмешивать равномерно, чтобы масса была максимально однородной.
  4. Из картофельного теста произвести заготовку размером в ладонь, в середину которых положить мясной фарш и сформировать раза.
  5. Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить зразы с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте картофельные зразы с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита.

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