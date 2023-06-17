Оближут не только тарелку, но и сковороду: на картофельные зразы по этому рецепту гости будут приходить постоянно

Сытное блюдо без особых хлопот

Мясные начинки очень популярны в разных блюдах. С мясом готовят как вареные, так и тушеные, жареные или жареные блюда. Оно придает блюду особый вкус и хорошо насыщает.

Если вы любите блюда с мясом, можете приготовить невероятно вкусные зразы из картофеля по рецепту "СОДа". Это блюдо с нежной структурой и невероятным вкусом. С такими зразами можно быть увереными, что ваша семья останется сытой и довольной, а приготовление не займет у вас много времени и сил.

Как приготовить картофельные зразы с мясом

Ингредиенты:

500 г нежирной свинины;

1,5 кг картофеля;

1 луковица;

50 г сливочного масла;

1/2 стакана муки;

100 г растительного масла для обжарки;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо пропустить через мясорубку, добавить соль и перец по вкусу. Лук измельчить и обжарить с фаршем. Из картофеля приготовить крутое пюре, остудить, добавить в него соль, сливочное масло и муку, соль и специи по вкусу. Муку нужно добавлять вмешивать равномерно, чтобы масса была максимально однородной. Из картофельного теста произвести заготовку размером в ладонь, в середину которых положить мясной фарш и сформировать раза. Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить зразы с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте картофельные зразы с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита.