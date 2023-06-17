Оближут не только тарелку, но и сковороду: на картофельные зразы по этому рецепту гости будут приходить постоянно
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Сытное блюдо без особых хлопот
Мясные начинки очень популярны в разных блюдах. С мясом готовят как вареные, так и тушеные, жареные или жареные блюда. Оно придает блюду особый вкус и хорошо насыщает.
Если вы любите блюда с мясом, можете приготовить невероятно вкусные зразы из картофеля по рецепту "СОДа". Это блюдо с нежной структурой и невероятным вкусом. С такими зразами можно быть увереными, что ваша семья останется сытой и довольной, а приготовление не займет у вас много времени и сил.
Как приготовить картофельные зразы с мясом
Ингредиенты:
- 500 г нежирной свинины;
- 1,5 кг картофеля;
- 1 луковица;
- 50 г сливочного масла;
- 1/2 стакана муки;
- 100 г растительного масла для обжарки;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо пропустить через мясорубку, добавить соль и перец по вкусу.
- Лук измельчить и обжарить с фаршем.
- Из картофеля приготовить крутое пюре, остудить, добавить в него соль, сливочное масло и муку, соль и специи по вкусу. Муку нужно добавлять вмешивать равномерно, чтобы масса была максимально однородной.
- Из картофельного теста произвести заготовку размером в ладонь, в середину которых положить мясной фарш и сформировать раза.
- Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить зразы с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте картофельные зразы с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита.