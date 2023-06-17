Превращаем хлеб в освежающий напиток: этот рецепт кваса "сделает" даже магазинный

Полезная альтернатива покупному напитку

В летнюю жаркую погоду часто спасает вкусный квас. Он утоляет жажду и обогащает организм полезными веществами. Именно квас отлично заменяет покупные напитки.

Приготовить домашний квас по рецепту "Мета" достаточно просто. Из простого набора доступных продуктов вы получите потрясающий ароматный напиток, который придаст вам силы и энергию. Готовьте этот квас, угощайте ваших близких и они оценят ваши старания.

Как приготовить домашний квас

Ингредиенты:

бородинский хлеб — 400 г;

сахар — 70 г;

дрожжи (живые) — 2 г;

вода — 2,5 литра.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб крупными кусками и просушите их на сухой сковороде до появления твердой корочки. Растворите живые дрожжи в небольшом количестве воды. Когда они полностью растворяться, добавьте сахар и оставшуюся воду. Перемешайте, пока сахар полностью не растворится. Переложите хлеб в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и сахаром. Закройте банку неплотно крышкой и оставьте напиток бродить на 1-4 дня. Чем дольше вы выдержите квас, тем более насыщенным будет его вкус и резкость.

Для утоления жажды можно также приготовить клубничный лимонад. Особенно от него будут в восторге дети.