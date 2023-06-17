Гора печенья всего из пачки творога: выпечку по этому рецепту будут уплетать через полчаса
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Вкусная выпечка за всего полчаса
Печенье, которое мы будем сегодня готовить, по своей структуре и вкусу не похоже ни на одну другую вкуснятину. Речь идет о творожном печенье, покорившее много сердец.
Из-за удивительно мягкого, воздушного и нежного вкуса, с отличительным оттенком творога - вы не спутаете это печенье ни с чем другим. Рецепт от Ukr.media настолько прост, что вы обязательно справитесь с ним, даже если только учитесь работать с тестом. Так что берём ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить творожное печенье
Ингредиенты:
- творог любой жирности – 250 гр.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 70 гр;
- растительное масло – 60 мл;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- щепотка соли;
- 2 ст. л. сахара + 1 ч. л. корицы – для посыпки.
Способ приготовления:
- В миске соедините творог, яйцо, 3,5 ст. л. сахара, щепотку соли, перемешайте.
- Влейте масло, добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое творожное тесто. Разделите его на 12-14 кусочков. Каждый скатайте в шарик, обваляйте в смеси из сахара и корицы.
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него печенье.
- Выпекайте творожное печенье 20 минут при 180 градусах.
Мягкое внутри, с ароматом корицы, в меру сладкое, сытное творожное печенье готово. Заваривайте любимый чай и наслаждайтесь!