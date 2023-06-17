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Гора печенья всего из пачки творога: выпечку по этому рецепту будут уплетать через полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимое лакомство - творожное печенье
Любимое лакомство - творожное печенье. Фото Depositphotos

Вкусная выпечка за всего полчаса

Печенье, которое мы будем сегодня готовить, по своей структуре и вкусу не похоже ни на одну другую вкуснятину. Речь идет о творожном печенье, покорившее много сердец.

Из-за удивительно мягкого, воздушного и нежного вкуса, с отличительным оттенком творога - вы не спутаете это печенье ни с чем другим. Рецепт от Ukr.media настолько прост, что вы обязательно справитесь с ним, даже если только учитесь работать с тестом. Так что берём ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить творожное печенье

Ингредиенты:

  • творог любой жирности – 250 гр.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 70 гр;
  • растительное масло – 60 мл;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • 2 ст. л. сахара + 1 ч. л. корицы – для посыпки.

Способ приготовления:

  1. В миске соедините творог, яйцо, 3,5 ст. л. сахара, щепотку соли, перемешайте.
  2. Влейте масло, добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое творожное тесто. Разделите его на 12-14 кусочков. Каждый скатайте в шарик, обваляйте в смеси из сахара и корицы.
  3. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него печенье.
  4. Выпекайте творожное печенье 20 минут при 180 градусах.

Мягкое внутри, с ароматом корицы, в меру сладкое, сытное творожное печенье готово. Заваривайте любимый чай и наслаждайтесь!

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