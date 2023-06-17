Идеально в жару: рецепт холодного борща

Идеально для летнего обеда или ужина

Горячий ароматный борщ – это прекрасно. Но в летнюю жару хочется не только легкой, но и холодной пищи.

Идеальное решение – холодный красный борщ. Он получается душистым, сытным и тонизирующим. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

1 л кефира

500 г свеклы

300 г огурцов

3 вкрутую сваренных яйца

по пучку зеленого лука и укропа

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Свеклу моем. Плотно заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке. В зависимости от размера корнеплода время приготовления занимает от 1 до 1,5 часа. Пока свекла жжется, можно подготовить остальные продукты. Яйца отвариваем. Нарезаем их кубиками (для украшения можно оставить половинку яйца). Огурцы нарезаем кубиками. Зелень моем и мелко крошим. Свеклу чистим и натираем на крупную терку. Смешиваем свеклу, яйца, огурцы, зелень. По вкусу солим, перчим. Все заливаем кефиром и перемешиваем. Борщ получается довольно густым.

При желании можно добавить немного холодной кипяченой воды – это сделает борщ реже. Такое блюдо подается хорошо охлажденным. Также мы рассказывали, как готовить интересный сладкий клубничный суп.