Идеально в жару: рецепт холодного борща
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Идеально для летнего обеда или ужина
Горячий ароматный борщ – это прекрасно. Но в летнюю жару хочется не только легкой, но и холодной пищи.
Идеальное решение – холодный красный борщ. Он получается душистым, сытным и тонизирующим. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 1 л кефира
- 500 г свеклы
- 300 г огурцов
- 3 вкрутую сваренных яйца
- по пучку зеленого лука и укропа
- соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Свеклу моем. Плотно заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке.
- В зависимости от размера корнеплода время приготовления занимает от 1 до 1,5 часа. Пока свекла жжется, можно подготовить остальные продукты.
- Яйца отвариваем. Нарезаем их кубиками (для украшения можно оставить половинку яйца).
- Огурцы нарезаем кубиками. Зелень моем и мелко крошим.
- Свеклу чистим и натираем на крупную терку. Смешиваем свеклу, яйца, огурцы, зелень. По вкусу солим, перчим.
- Все заливаем кефиром и перемешиваем. Борщ получается довольно густым.
При желании можно добавить немного холодной кипяченой воды – это сделает борщ реже. Такое блюдо подается хорошо охлажденным. Также мы рассказывали, как готовить интересный сладкий клубничный суп.