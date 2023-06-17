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Идеально в жару: рецепт холодного борща

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное прохладное сытное блюдо
Прекрасное прохладное сытное блюдо. Фото Порадниця

Идеально для летнего обеда или ужина

Горячий ароматный борщ – это прекрасно. Но в летнюю жару хочется не только легкой, но и холодной пищи.

Идеальное решение – холодный красный борщ. Он получается душистым, сытным и тонизирующим. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 1 л кефира
  • 500 г свеклы
  • 300 г огурцов
  • 3 вкрутую сваренных яйца
  • по пучку зеленого лука и укропа
  • соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу моем. Плотно заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке.
  2. В зависимости от размера корнеплода время приготовления занимает от 1 до 1,5 часа. Пока свекла жжется, можно подготовить остальные продукты.
  3. Яйца отвариваем. Нарезаем их кубиками (для украшения можно оставить половинку яйца).
  4. Огурцы нарезаем кубиками. Зелень моем и мелко крошим.
  5. Свеклу чистим и натираем на крупную терку. Смешиваем свеклу, яйца, огурцы, зелень. По вкусу солим, перчим.
  6. Все заливаем кефиром и перемешиваем. Борщ получается довольно густым.

При желании можно добавить немного холодной кипяченой воды – это сделает борщ реже. Такое блюдо подается хорошо охлажденным. Также мы рассказывали, как готовить интересный сладкий клубничный суп.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Блюдо