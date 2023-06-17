Полезная закуска: рецепт бюджетных капустных оладий
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Идеально к летнему праздничному столу
Мы рассказывали, как готовить интересные мясные оладьи. Делимся вкусным постным рецептом горячей закуски. Кроме вкуса, она еще и очень полезна.
Капустные оладьи готовятся на кефире. Главный лайфхак – натереть капусту на очень мелкой терке. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- капуста белокочанная или молодая – 300 гр;
- куриные яйца – 1 шт;
- мука пшеничная – 2 ст.л;
- пищевая сода – 0,5 ч.л;
- кефир – 150 мл;
- перец черный молотый, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Капусту натираем на мелкой терке в глубокую миску. Добавляем в нее соль и черный перец. Можно пожарить сладкие оладьи – тогда просто не добавляйте перца.
- В миску с капустой добавляем куриное яйцо. Перемешиваем массу, чтобы яйцо разошлось, а специи смешались с капустой.
- Вливаем кефир и добавляем половину чайной ложки соды. Эти два ингредиента должны среагировать. Перемешиваем.
- Частями, перемешивая, добавляем муку по одной столовой ложке. Финальная консистенция должна быть как у густой сметаны. Оставляем постоять на 15 минут. Столовой ложкой, оставляя между оладьями пространство, выкладываем их на раскаленную сковородку. Жарим с обеих сторон к румяной корочке.
Подаем капустные оладьи со сметаной. Также можно приготовить вкусный соус на основе йогурта.