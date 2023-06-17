Полезная закуска: рецепт бюджетных капустных оладий

Идеально к летнему праздничному столу

Мы рассказывали, как готовить интересные мясные оладьи. Делимся вкусным постным рецептом горячей закуски. Кроме вкуса, она еще и очень полезна.

Капустные оладьи готовятся на кефире. Главный лайфхак – натереть капусту на очень мелкой терке. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

капуста белокочанная или молодая – 300 гр;

куриные яйца – 1 шт;

мука пшеничная – 2 ст.л;

пищевая сода – 0,5 ч.л;

кефир – 150 мл;

перец черный молотый, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту натираем на мелкой терке в глубокую миску. Добавляем в нее соль и черный перец. Можно пожарить сладкие оладьи – тогда просто не добавляйте перца. В миску с капустой добавляем куриное яйцо. Перемешиваем массу, чтобы яйцо разошлось, а специи смешались с капустой. Вливаем кефир и добавляем половину чайной ложки соды. Эти два ингредиента должны среагировать. Перемешиваем. Частями, перемешивая, добавляем муку по одной столовой ложке. Финальная консистенция должна быть как у густой сметаны. Оставляем постоять на 15 минут. Столовой ложкой, оставляя между оладьями пространство, выкладываем их на раскаленную сковородку. Жарим с обеих сторон к румяной корочке.

Подаем капустные оладьи со сметаной. Также можно приготовить вкусный соус на основе йогурта.