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Полезная закуска: рецепт бюджетных капустных оладий

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эти оладьи готовятся очень быстро
Эти оладьи готовятся очень быстро. Фото ТСН

Идеально к летнему праздничному столу

Мы рассказывали, как готовить интересные мясные оладьи. Делимся вкусным постным рецептом горячей закуски. Кроме вкуса, она еще и очень полезна.

Капустные оладьи готовятся на кефире. Главный лайфхак – натереть капусту на очень мелкой терке. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная или молодая – 300 гр;
  • куриные яйца – 1 шт;
  • мука пшеничная – 2 ст.л;
  • пищевая сода – 0,5 ч.л;
  • кефир – 150 мл;
  • перец черный молотый, соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Капусту натираем на мелкой терке в глубокую миску. Добавляем в нее соль и черный перец. Можно пожарить сладкие оладьи – тогда просто не добавляйте перца.
  2. В миску с капустой добавляем куриное яйцо. Перемешиваем массу, чтобы яйцо разошлось, а специи смешались с капустой.
  3. Вливаем кефир и добавляем половину чайной ложки соды. Эти два ингредиента должны среагировать. Перемешиваем.
  4. Частями, перемешивая, добавляем муку по одной столовой ложке. Финальная консистенция должна быть как у густой сметаны. Оставляем постоять на 15 минут. Столовой ложкой, оставляя между оладьями пространство, выкладываем их на раскаленную сковородку. Жарим с обеих сторон к румяной корочке.

Подаем капустные оладьи со сметаной. Также можно приготовить вкусный соус на основе йогурта.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Закуска #Праздничный стол #Оладьи