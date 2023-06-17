Так боролись с жаждой наши предки: рецепт невероятного кваса из бузины

Идеален в жару

Мы рассказывали, как готовить квас на основе хлеба. Еще один интересный рецепт – на основе цвета бузины.

Наши предки готовили такой квас еще столетие назад. Это до сих пор остается одним из самых популярных средств для охлаждения в жару. Рецептом поделились на портале smachnonews.24ua.

Ингредиенты:

10 литров воды;

12 – 15 соцветий бузины (уже термически обработанных);

1 – 1,2 килограмма сахара;

10 – 20 г лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Собираем соцветия из черной бузины. Выбираем уже раскрывшиеся молодые соцветия. Цветки нужно срезать с плодоножек вместе с пыльцой. Цветы бузины выкладываем в большую кастрюлю. Добавляем сахар, сок лимона или лимонную кислоту. Заливаем смесь водой и тщательно перемешиваем. Накрываем и оставляем на 5 дней. Лучше всего несколько раз в день перемешивать. После указанного времени процеживаем квас через марлю. Переливаем в подготовленные пластиковые бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась пустой. Сжимаем бутылку, чтобы получился воздух. Сразу закрываем крышкой и ставим в холодильник.

Когда стенки бутылки надуваются – можно пробовать. Также мы рассказывали, как готовить удивительный десерт без выпечки.