Удивительный пирог в банке: вы удивитесь, как это просто
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Рецепт польского повара Шимона Кубицкого
Мы рассказывали, как готовить классический тирольский пирог. Предлагаем обратить внимание еще и на интересную его вариацию — пирог в банке. Автор этого рецепта – польский повар Шимон Кубицкий.
Также эту универсальную выпечку можно приготовить в любой другой форме (для пирога или кекса). Но в банке подача получается порционной, да и выглядит эффектно. Простым рецептом, сводящимся к смешиванию отдельных ингредиентов в правильном порядке, поделились на портале "Консервация".
Ингредиенты на 3 банки:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 100-200 г (по вкусу)
- соль — щепотка
- масло сливочное – 200 г
- лесные орехи (фундук), обжаренные, очищенные и измельченные на муку – 325 г
- корица – 1 ч. ложка
- изюм – 100 г
- лимонная цедра — из ½ лимона (не вощеного)
- шоколад рубленый – 50-100 г
- зерна ванили – из 2 стручков
- сливочное масло для смазки банок
Способ приготовления:
- Включаем духовку разогреваться до 170 градусов. Разбиваем яйца в чашу миксера, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем все до пышной блестящей массы.
- Не выключая миксер, влейте тонкой струйкой растопленное сливочное масло и взбиваем до полного смешивания ингредиентов. Далее понемногу добавляем смолотый в муку фундук.
- Когда масса станет однородной, выключаем миксер. Добавляем в чашу изюм, рубленый шоколад, лимонную цедру, корицу и ваниль. Перемешиваем все лопаткой.
- Чистые, стерильные, сухие банки смазываем изнутри сливочным маслом. Разливаем тесто, заполняя примерно 2/3 высоты.
- Ставим банки в духовку и выпекаем 40 минут, проверяя готовность зубочисткой или другой деревянной палочкой.
Если сразу после выпечки плотно закрыть банки, то пирог может храниться там несколько недель. Или дать остыть и лакомиться сразу. Также мы делились интересным рецептом турона.