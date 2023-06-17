Удивительный пирог в банке: вы удивитесь, как это просто

Рецепт польского повара Шимона Кубицкого

Мы рассказывали, как готовить классический тирольский пирог. Предлагаем обратить внимание еще и на интересную его вариацию — пирог в банке. Автор этого рецепта – польский повар Шимон Кубицкий.

Также эту универсальную выпечку можно приготовить в любой другой форме (для пирога или кекса). Но в банке подача получается порционной, да и выглядит эффектно. Простым рецептом, сводящимся к смешиванию отдельных ингредиентов в правильном порядке, поделились на портале "Консервация".

Ингредиенты на 3 банки:

яйца – 6 шт.

сахар – 100-200 г (по вкусу)

соль — щепотка

масло сливочное – 200 г

лесные орехи (фундук), обжаренные, очищенные и измельченные на муку – 325 г

корица – 1 ч. ложка

изюм – 100 г

лимонная цедра — из ½ лимона (не вощеного)

шоколад рубленый – 50-100 г

зерна ванили – из 2 стручков

сливочное масло для смазки банок

Способ приготовления:

Включаем духовку разогреваться до 170 градусов. Разбиваем яйца в чашу миксера, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем все до пышной блестящей массы. Не выключая миксер, влейте тонкой струйкой растопленное сливочное масло и взбиваем до полного смешивания ингредиентов. Далее понемногу добавляем смолотый в муку фундук. Когда масса станет однородной, выключаем миксер. Добавляем в чашу изюм, рубленый шоколад, лимонную цедру, корицу и ваниль. Перемешиваем все лопаткой. Чистые, стерильные, сухие банки смазываем изнутри сливочным маслом. Разливаем тесто, заполняя примерно 2/3 высоты. Ставим банки в духовку и выпекаем 40 минут, проверяя готовность зубочисткой или другой деревянной палочкой.

Если сразу после выпечки плотно закрыть банки, то пирог может храниться там несколько недель. Или дать остыть и лакомиться сразу. Также мы делились интересным рецептом турона.