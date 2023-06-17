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Удивительный пирог в банке: вы удивитесь, как это просто

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Подача получается порционная и очень оригинальная
Подача получается порционная и очень оригинальная. Фото facetikuchnia.com.pl

Рецепт польского повара Шимона Кубицкого

Мы рассказывали, как готовить классический тирольский пирог. Предлагаем обратить внимание еще и на интересную его вариацию — пирог в банке. Автор этого рецепта – польский повар Шимон Кубицкий.

Также эту универсальную выпечку можно приготовить в любой другой форме (для пирога или кекса). Но в банке подача получается порционной, да и выглядит эффектно. Простым рецептом, сводящимся к смешиванию отдельных ингредиентов в правильном порядке, поделились на портале "Консервация".

Ингредиенты на 3 банки:

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 100-200 г (по вкусу)
  • соль — щепотка
  • масло сливочное – 200 г
  • лесные орехи (фундук), обжаренные, очищенные и измельченные на муку – 325 г
  • корица – 1 ч. ложка
  • изюм – 100 г
  • лимонная цедра — из ½ лимона (не вощеного)
  • шоколад рубленый – 50-100 г
  • зерна ванили – из 2 стручков
  • сливочное масло для смазки банок

Способ приготовления:

  1. Включаем духовку разогреваться до 170 градусов. Разбиваем яйца в чашу миксера, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем все до пышной блестящей массы.
  2. Не выключая миксер, влейте тонкой струйкой растопленное сливочное масло и взбиваем до полного смешивания ингредиентов. Далее понемногу добавляем смолотый в муку фундук.
  3. Когда масса станет однородной, выключаем миксер. Добавляем в чашу изюм, рубленый шоколад, лимонную цедру, корицу и ваниль. Перемешиваем все лопаткой.
  4. Чистые, стерильные, сухие банки смазываем изнутри сливочным маслом. Разливаем тесто, заполняя примерно 2/3 высоты.
  5. Ставим банки в духовку и выпекаем 40 минут, проверяя готовность зубочисткой или другой деревянной палочкой.

Если сразу после выпечки плотно закрыть банки, то пирог может храниться там несколько недель. Или дать остыть и лакомиться сразу. Также мы делились интересным рецептом турона.

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#Рецепт #Пирог #Выпечка