Вы не поверите, что в нем нет мяса: сочное постное рагу с грибами
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Прекрасный вариант, если у вас остались сушеные грибы
Рецепты с грибами почти всем нравятся, и отлично выручают в пост. Если вы уже готовили кабачковый рулет, обратите внимание на этот рецепт рагу.
Блюдо прекрасно разнообразит постное меню. В рецепте, опубликованном на Ye.ua использованы сушеные лесные грибы, и блюдо будет вкусно даже с шампиньонами и вешенками.
Ингредиенты:
- 300 г сушеных лесных грибов (можно любых: замороженных, свежих),
- 700-800 г картофеля,
- 1 большая морковка,
- 1 луковица,
- чеснок,
- соль,
- масло,
- вода.
Способ приготовления:
- Если грибы сушеные, заливаем грибы холодной водой и оставляем их на час. Ставим на огонь, варим 15 минут, отбрасываем на сито.
- Лук нарезаем полукольцами, морковь – кружочками. Отварные грибы обжариваем на растительном масле. Добавляем овощи, перемешиваем.
- Чеснок давим плоской стороной ножа и мелко рубим. Добавляем в загар вместе с солью и перцем, готовим еще несколько минут.
- Картофель чистим, моем и нарезаем дольками как для картофеля по-крестьянски. Составляем в кастрюлю или котелок. Добавляем зажарку, соль, специи, перемешиваем.
- Вливаем немного воды, закрываем крышкой. Вкуснее всего будет отправить кастрюлю в духовку в час при 190ºС.
Блюдо получается очень питательным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить кабачковые рулетики в кляре.