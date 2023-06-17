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Вы не поверите, что в нем нет мяса: сочное постное рагу с грибами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень питательное блюдо – идеально к посту
Очень питательное блюдо – идеально к посту. Фото bigmir.net

Прекрасный вариант, если у вас остались сушеные грибы

Рецепты с грибами почти всем нравятся, и отлично выручают в пост. Если вы уже готовили кабачковый рулет, обратите внимание на этот рецепт рагу.

Блюдо прекрасно разнообразит постное меню. В рецепте, опубликованном на Ye.ua использованы сушеные лесные грибы, и блюдо будет вкусно даже с шампиньонами и вешенками.

Ингредиенты:

  • 300 г сушеных лесных грибов (можно любых: замороженных, свежих),
  • 700-800 г картофеля,
  • 1 большая морковка,
  • 1 луковица,
  • чеснок,
  • соль,
  • масло,
  • вода.

Способ приготовления:

  1. Если грибы сушеные, заливаем грибы холодной водой и оставляем их на час. Ставим на огонь, варим 15 минут, отбрасываем на сито.
  2. Лук нарезаем полукольцами, морковь – кружочками. Отварные грибы обжариваем на растительном масле. Добавляем овощи, перемешиваем.
  3. Чеснок давим плоской стороной ножа и мелко рубим. Добавляем в загар вместе с солью и перцем, готовим еще несколько минут.
  4. Картофель чистим, моем и нарезаем дольками как для картофеля по-крестьянски. Составляем в кастрюлю или котелок. Добавляем зажарку, соль, специи, перемешиваем.
  5. Вливаем немного воды, закрываем крышкой. Вкуснее всего будет отправить кастрюлю в духовку в час при 190ºС.

Блюдо получается очень питательным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить кабачковые рулетики в кляре.

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#Рецепт #Рагу #Піст