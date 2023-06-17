Вы не поверите, что в нем нет мяса: сочное постное рагу с грибами

Прекрасный вариант, если у вас остались сушеные грибы

Рецепты с грибами почти всем нравятся, и отлично выручают в пост. Если вы уже готовили кабачковый рулет, обратите внимание на этот рецепт рагу.

Блюдо прекрасно разнообразит постное меню. В рецепте, опубликованном на Ye.ua использованы сушеные лесные грибы, и блюдо будет вкусно даже с шампиньонами и вешенками.

Ингредиенты:

300 г сушеных лесных грибов (можно любых: замороженных, свежих),

700-800 г картофеля,

1 большая морковка,

1 луковица,

чеснок,

соль,

масло,

вода.

Способ приготовления:

Если грибы сушеные, заливаем грибы холодной водой и оставляем их на час. Ставим на огонь, варим 15 минут, отбрасываем на сито. Лук нарезаем полукольцами, морковь – кружочками. Отварные грибы обжариваем на растительном масле. Добавляем овощи, перемешиваем. Чеснок давим плоской стороной ножа и мелко рубим. Добавляем в загар вместе с солью и перцем, готовим еще несколько минут. Картофель чистим, моем и нарезаем дольками как для картофеля по-крестьянски. Составляем в кастрюлю или котелок. Добавляем зажарку, соль, специи, перемешиваем. Вливаем немного воды, закрываем крышкой. Вкуснее всего будет отправить кастрюлю в духовку в час при 190ºС.

Блюдо получается очень питательным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить кабачковые рулетики в кляре.