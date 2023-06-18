Если у вас есть кабачок, запеките в нем яйцо: рецепт, ради которого дети откажутся от других вкусняшек

Удивите близких необычным завтраком

Самое простое блюдо для завтрака – яичница. Во-первых, это вкусно, да и готовиться она быстро. Новые ингредиенты добавят ей остроты и сделают привычную яичницу кулинарным шедевром.

Если вы хотя бы раз запечете яйца в кабачках по рецепту Shuba, вы будете готовить это блюдо каждое утро. Такая яичница отлично подойдет и для завтрака, и для сытного перекуса. К тому же в яйца можно добавлять продукты по своему вкусу. Готовьте и наслаждайтесь!

Как запечь яйца в кабачках с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 4 шт.;

кабачки — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

укроп, веточка — 10 г;

твердый сыр — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте 1 столовой ложкой масла. Кабачок хорошо помойте и разрежьте поперек на 4 части длиной примерно 5-7 см. Из каждой части кабачка достаньте серединку, но оставьте немного "дна", сформировав формочки для выпекания. Половину мякоти мелко нашинкуйте. Другая половина не нужна. Полученные формочки из кабачков поставьте в форму для запекания. Укроп помойте и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте мякоть кабачка, чеснок, примерно половину укропа и 1 столовую ложку растительного масла. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте все. Выложите в формочки из кабачков начинкой примерно до половины и поставьте запекаться в духовку на 10-15 минут. Затем достаньте. В каждую форму из кабачка вбейте по яйцу (следите, чтобы желток остался целым) и посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку на 20-25 минут.

Далее достаньте из духовки и приправьте укропом. Подавайте с домашним хлебом и наслаждайтесь.