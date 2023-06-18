Если у вас есть кабачок, запеките в нем яйцо: рецепт, ради которого дети откажутся от других вкусняшек
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Удивите близких необычным завтраком
Самое простое блюдо для завтрака – яичница. Во-первых, это вкусно, да и готовиться она быстро. Новые ингредиенты добавят ей остроты и сделают привычную яичницу кулинарным шедевром.
Если вы хотя бы раз запечете яйца в кабачках по рецепту Shuba, вы будете готовить это блюдо каждое утро. Такая яичница отлично подойдет и для завтрака, и для сытного перекуса. К тому же в яйца можно добавлять продукты по своему вкусу. Готовьте и наслаждайтесь!
Как запечь яйца в кабачках с сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца куриные — 4 шт.;
- кабачки — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
- укроп, веточка — 10 г;
- твердый сыр — 50 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте 1 столовой ложкой масла.
- Кабачок хорошо помойте и разрежьте поперек на 4 части длиной примерно 5-7 см. Из каждой части кабачка достаньте серединку, но оставьте немного "дна", сформировав формочки для выпекания. Половину мякоти мелко нашинкуйте. Другая половина не нужна. Полученные формочки из кабачков поставьте в форму для запекания.
- Укроп помойте и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В глубокой миске смешайте мякоть кабачка, чеснок, примерно половину укропа и 1 столовую ложку растительного масла. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте все.
- Выложите в формочки из кабачков начинкой примерно до половины и поставьте запекаться в духовку на 10-15 минут. Затем достаньте. В каждую форму из кабачка вбейте по яйцу (следите, чтобы желток остался целым) и посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку на 20-25 минут.
Далее достаньте из духовки и приправьте укропом. Подавайте с домашним хлебом и наслаждайтесь.