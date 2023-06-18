Кабачки не будете ни тушить, ни жарить: летний рецепт мясной запеканки с кабачками
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Вкусное блюдо из простых продуктов
Кабачки — любимый овощ лета, который обычно есть в холодильнике у каждого из нас. И если вы уже устали от традиционных блюд с кабачками, предлагаем приготовить сочную запеканку с хрустящей сырной корочкой.
Такая запеканка по рецепту Shuba выходит богатой по вкусовым качествам и полезной по составу. Кроме того, вкус кабачков отлично сочетается со вкусом мяса и в результате запеканка составит конкуренцию даже вашим любимым блюдам.
Как приготовить мясную запеканку из кабачков
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 2 шт.;
- куриный фарш — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- укроп, пучок — 0.5 шт.;
- чесночный порошок — 1/4 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- сметана — 100 г.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки помойте, снимите шкурку, натрите на крупной терке. Отставьте на 15–20 минут. После этого отожмите жидкость из кабачков.
- Фарш посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок, хорошо перемешайте. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Перец помойте, разрежьте, выньте семена и нарежьте небольшими брусочками. Укроп тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Измельчите.
- В миске смешайте кабачки, мясной фарш, лук, сладкий перец, укроп. Яйца вымойте и вмешайте в кабачковую смесь. Тщательно перемешайте.
- Дно противня смажьте растительным маслом. Равномерно выложите готовую смесь. Сверху смажьте сметаной.
- Поставьте в разогретую духовку на 35 минут. Через 35 минут достаньте противень, посыпьте запеканку сверху тертым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.
По желанию готовьте к запеканке любимый соус. Приятного аппетита!