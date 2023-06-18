Кабачки не будете ни тушить, ни жарить: летний рецепт мясной запеканки с кабачками

Вкусное блюдо из простых продуктов

Кабачки — любимый овощ лета, который обычно есть в холодильнике у каждого из нас. И если вы уже устали от традиционных блюд с кабачками, предлагаем приготовить сочную запеканку с хрустящей сырной корочкой.

Такая запеканка по рецепту Shuba выходит богатой по вкусовым качествам и полезной по составу. Кроме того, вкус кабачков отлично сочетается со вкусом мяса и в результате запеканка составит конкуренцию даже вашим любимым блюдам.

Как приготовить мясную запеканку из кабачков

Ингредиенты на 6 порций:

кабачки — 2 шт.;

куриный фарш — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

укроп, пучок — 0.5 шт.;

чесночный порошок — 1/4 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

сметана — 100 г.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Кабачки помойте, снимите шкурку, натрите на крупной терке. Отставьте на 15–20 минут. После этого отожмите жидкость из кабачков. Фарш посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок, хорошо перемешайте. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Перец помойте, разрежьте, выньте семена и нарежьте небольшими брусочками. Укроп тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Измельчите. В миске смешайте кабачки, мясной фарш, лук, сладкий перец, укроп. Яйца вымойте и вмешайте в кабачковую смесь. Тщательно перемешайте. Дно противня смажьте растительным маслом. Равномерно выложите готовую смесь. Сверху смажьте сметаной. Поставьте в разогретую духовку на 35 минут. Через 35 минут достаньте противень, посыпьте запеканку сверху тертым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

По желанию готовьте к запеканке любимый соус. Приятного аппетита!