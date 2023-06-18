Угодите даже самым капризным гостям: без рецепта фаршированных шампиньонов не уйдет никто
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Вкусный способ накормить всех
Вам кажется, что все рецепты уже надоели, а на праздничный стол нужно что-то готовить? У нас есть хорошее предложение — фаршированные шампиньоны. Это блюдо простое в исполнении понравится даже самым капризным гостям.
Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — фаршированные шампиньоны по рецепту Shuba быстро завоюют поклонников. С этим блюдом можно экспериментировать: мы предлагаем приготовить шампиньоны с мясом и сыром, но вы можете сделать их и без фарша.
Как приготовить фаршированные шампиньоны
Ингредиенты на 5 порций:
- грибы шампиньоны — 10 шт.;
- куриное филе — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо вымойте и на доске нарежьте небольшими кусками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Чеснок тоже очистите. Все ингредиенты для фарша пропустите через мясорубку, посолите, поперчите и перемешайте.
- Грибы вымойте и ножом осторожно отделите ножки от шляпок. Готовые шляпки заполните фаршем.
- Сыр натрите на крупной терке и положите сверху на фарш. Выложите грибы в форму с высокими бортиками, поставьте ее на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 30-40 минут.
- Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.
А мы уже рассказывали, как можно быстро почистить грибы на это блюдо. Готовьте с удовольствием!