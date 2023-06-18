Укр

Угодите даже самым капризным гостям: без рецепта фаршированных шампиньонов не уйдет никто

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фаршированные грибы будут уместны на любом столе
Фаршированные грибы будут уместны на любом столе. Фото shuba.life

Вкусный способ накормить всех

Вам кажется, что все рецепты уже надоели, а на праздничный стол нужно что-то готовить? У нас есть хорошее предложение — фаршированные шампиньоны. Это блюдо простое в исполнении понравится даже самым капризным гостям.

Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — фаршированные шампиньоны по рецепту Shuba быстро завоюют поклонников. С этим блюдом можно экспериментировать: мы предлагаем приготовить шампиньоны с мясом и сыром, но вы можете сделать их и без фарша.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты на 5 порций:

  • грибы шампиньоны — 10 шт.;
  • куриное филе — 250 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо вымойте и на доске нарежьте небольшими кусками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Чеснок тоже очистите. Все ингредиенты для фарша пропустите через мясорубку, посолите, поперчите и перемешайте.
  2. Грибы вымойте и ножом осторожно отделите ножки от шляпок. Готовые шляпки заполните фаршем.
  3. Сыр натрите на крупной терке и положите сверху на фарш. Выложите грибы в форму с высокими бортиками, поставьте ее на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 30-40 минут.
  4. Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.

А мы уже рассказывали, как можно быстро почистить грибы на это блюдо. Готовьте с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Грибы #Шампиньоны #Фаршированные грибы #Готовим дома #фаршированные шампиньоны