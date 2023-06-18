Угодите даже самым капризным гостям: без рецепта фаршированных шампиньонов не уйдет никто

Вкусный способ накормить всех

Вам кажется, что все рецепты уже надоели, а на праздничный стол нужно что-то готовить? У нас есть хорошее предложение — фаршированные шампиньоны. Это блюдо простое в исполнении понравится даже самым капризным гостям.

Сочные и мясистые снаружи, сливочные и пикантные внутри — фаршированные шампиньоны по рецепту Shuba быстро завоюют поклонников. С этим блюдом можно экспериментировать: мы предлагаем приготовить шампиньоны с мясом и сыром, но вы можете сделать их и без фарша.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты на 5 порций:

грибы шампиньоны — 10 шт.;

куриное филе — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо вымойте и на доске нарежьте небольшими кусками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Чеснок тоже очистите. Все ингредиенты для фарша пропустите через мясорубку, посолите, поперчите и перемешайте. Грибы вымойте и ножом осторожно отделите ножки от шляпок. Готовые шляпки заполните фаршем. Сыр натрите на крупной терке и положите сверху на фарш. Выложите грибы в форму с высокими бортиками, поставьте ее на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 30-40 минут. Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.

А мы уже рассказывали, как можно быстро почистить грибы на это блюдо. Готовьте с удовольствием!