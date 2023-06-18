С такой закуской гости даже не притронутся к шашлыкам: рецепт помидоров на скорую руку
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Из простых ингредиентов — в потрясающую закуску!
Есть вещи, которые остаются неизменными – это любовь к вкусным овощным закускам. Сегодня речь идет о помидорах. Если кто-то думает, что помидоры можно только квасить, консервировать или добавлять в салаты, то очень ошибается. Ведь их можно приготовить совсем по-новому и подавать в любимые шашлыки как самостоятельное блюдо.
Для приготовления закуски из помидоров по "Бабусиним рецептам" нам понадобятся абсолютно простые и доступные ингредиенты. Несмотря на это, результат превзойдет ваши ожидания. Поэтому берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить закуску из помидоров
Ингредиенты:
- укроп – пучок;
- петрушка – пучок;
- острый перец – по желанию;
- соль – 1/2 ст. л.;
- сахарный песок – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – по вкусу;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- уксус 6% – 1 ст. л.;
- помидоры – 800 г.
Способ приготовления:
- Укроп мелко нарезаем и пересыпаем в большую емкость. Петрушку также мелко режем и высыпаем до укропа.
- Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Острый перчик режем полукольцами и выкладываем в емкость к зелени.
- Добавляем сахарный песок, соль и черный молотый перец. Выливаем уксус, немного оливкового масла и тщательно перемешиваем.
- Помидоры надрезаем "крест крест-накрест" и заполняем маринадом из зелени. Закрываем помидоры крышкой и держим в холодильнике примерно 10-12 часов.
Подавайте такую помидорную закуску к любимому мясу. Приятного аппетита!