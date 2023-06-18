Осторожно: за вафельный рулет с желе по этому рецепту дети могут подраться

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Вафельный рулет – это десерт, знакомый многим с детства. Традиционно готовят его с крекером и обязательно дополняют любимым желе. Такой рулет очень прост в приготовлении и его совсем не нужно выпекать.

Вафельный рулет с желе по рецепту "Філіжанка кави" будет первым исчезать со стола. Такой рулетик хорошо сочетает в себе ореховый и шоколадный вкус, а вишневый джем придает пикантности.

Как приготовить вафельный рулет из желе

Ингредиенты:

вафли квадратные – 2 шт.;

желе вишневое – 1 упаковка;

вода – 1,5 стакана.

Для массы с печеньем:

крекер сливочный – 30 шт.;

молоко – 1 стакан.;

какао – 2 ст.л.;

сахар – ½ стакана.

Для ореховой массы:

орехи грецкие – 50 г.;

масло – 100 г.;

молоко – 5 ст.л.;

сахарная пудра – ½ стакана.

Способ приготовления:

Желе растворяем в горячей воде, оставляем до загустения. Печенье перемалываем. К молоку добавляем сахар и какао, доводим до кипения, добавляем перемолотый крекер, хорошо перемешиваем. Молоко доводим до кипения, добавляем перемолотые орехи, мешаем и отставляем до охлаждения. Масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем охлажденные грехи, еще раз взбиваем. Каждую вафлю смазываем горячей массой с печеньем, чтобы вафли размякли, ждем пока масса остынет, смазываем ореховую массу. Желе нарезаем полосками и выкладываем на край вафли. Сворачиваем рулеты, обертываем их фольгой и охлаждаем в холодильнике. После нарезаем острым ножом, горячим ножом.

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