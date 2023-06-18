Осторожно: за вафельный рулет с желе по этому рецепту дети могут подраться
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Вафельный рулет – это десерт, знакомый многим с детства. Традиционно готовят его с крекером и обязательно дополняют любимым желе. Такой рулет очень прост в приготовлении и его совсем не нужно выпекать.
Вафельный рулет с желе по рецепту "Філіжанка кави" будет первым исчезать со стола. Такой рулетик хорошо сочетает в себе ореховый и шоколадный вкус, а вишневый джем придает пикантности.
Как приготовить вафельный рулет из желе
Ингредиенты:
- вафли квадратные – 2 шт.;
- желе вишневое – 1 упаковка;
- вода – 1,5 стакана.
Для массы с печеньем:
- крекер сливочный – 30 шт.;
- молоко – 1 стакан.;
- какао – 2 ст.л.;
- сахар – ½ стакана.
Для ореховой массы:
- орехи грецкие – 50 г.;
- масло – 100 г.;
- молоко – 5 ст.л.;
- сахарная пудра – ½ стакана.
Способ приготовления:
- Желе растворяем в горячей воде, оставляем до загустения.
- Печенье перемалываем. К молоку добавляем сахар и какао, доводим до кипения, добавляем перемолотый крекер, хорошо перемешиваем.
- Молоко доводим до кипения, добавляем перемолотые орехи, мешаем и отставляем до охлаждения.
- Масло взбиваем с сахарной пудрой, добавляем охлажденные грехи, еще раз взбиваем.
- Каждую вафлю смазываем горячей массой с печеньем, чтобы вафли размякли, ждем пока масса остынет, смазываем ореховую массу.
- Желе нарезаем полосками и выкладываем на край вафли. Сворачиваем рулеты, обертываем их фольгой и охлаждаем в холодильнике. После нарезаем острым ножом, горячим ножом.
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