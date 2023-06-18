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Из-за такого гарнира вы забудете даже о плове: необычный рецепт мексиканского риса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой рис потеснит другие каши
Такой рис потеснит другие каши. Фото shuba.life

Вам не придется долго "танцевать" на кухне

В каждой стране есть определенный набор блюд, который ее характеризует. Если взять Мексику, то одно из таких блюд — рис.

В разных регионах Мексики эту крупу готовят по-разному. Если вы закажете блюдо на севере страны, то, скорее всего, получите рис, сваренный на курином бульоне с томатным соусом. А на юге Мексики чаще встречается обычный белый рис. В самой же Мексике его вообще не называют испанским или мексиканским рисом, а просто arroz — рис или arroz rojo — красный рис.

Именно его вместе с Shuba будем готовить. Попробуйте это пикантное блюдо из простых ингредиентов, и вам понравится.

Как приготовить мексиканский рис

Ингредиенты на 6 порций:

  • томаты целые очищенные в собственном соку — 800 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • куриный бульон — 2 стакана;
  • соль — 1.5 ч. л.;
  • тмин, семена — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1/3 стакана;
  • рис — 2 стакана;
  • перец халапеньо — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • кинза, пучок — 1 шт.;
  • лайм — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Поместите помидоры, их сок и лук в блендер или кухонный комбайн и размельчите до однородного состояния. Переложите 2 стакана томатной смеси в среднюю кастрюлю. (Оставьте переизбыток для другого использования, например для томатного соуса). Добавьте куриный бульон, соль и тмин и доведите до кипения на среднем огне.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавьте рис и поджарьте, часто помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут. Добавьте мелко нарезанный халапеньо и готовьте примерно 2 минуты, уменьшая огонь при необходимости. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд.
  3. Залейте рис кипящей томатной смесью и перемешайте. Убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и варите, пока жидкость не впитается, а рис не станет мягким, примерно 15 минут. Снимите с огня и осторожно разрыхлите рис вилкой.

Снова накройте крышкой и отставьте на 10 минут. Добавьте кинзу и сок лайма и перемешайте. Попробуйте и добавьте больше соли при необходимости.

Мексиканский рис приятно дополняет любое блюдо из фасоли. Его также подают с мясными блюдами.

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