Из-за такого гарнира вы забудете даже о плове: необычный рецепт мексиканского риса
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Вам не придется долго "танцевать" на кухне
В каждой стране есть определенный набор блюд, который ее характеризует. Если взять Мексику, то одно из таких блюд — рис.
В разных регионах Мексики эту крупу готовят по-разному. Если вы закажете блюдо на севере страны, то, скорее всего, получите рис, сваренный на курином бульоне с томатным соусом. А на юге Мексики чаще встречается обычный белый рис. В самой же Мексике его вообще не называют испанским или мексиканским рисом, а просто arroz — рис или arroz rojo — красный рис.
Именно его вместе с Shuba будем готовить. Попробуйте это пикантное блюдо из простых ингредиентов, и вам понравится.
Как приготовить мексиканский рис
Ингредиенты на 6 порций:
- томаты целые очищенные в собственном соку — 800 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- куриный бульон — 2 стакана;
- соль — 1.5 ч. л.;
- тмин, семена — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1/3 стакана;
- рис — 2 стакана;
- перец халапеньо — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- кинза, пучок — 1 шт.;
- лайм — 2 шт.
Способ приготовления:
- Поместите помидоры, их сок и лук в блендер или кухонный комбайн и размельчите до однородного состояния. Переложите 2 стакана томатной смеси в среднюю кастрюлю. (Оставьте переизбыток для другого использования, например для томатного соуса). Добавьте куриный бульон, соль и тмин и доведите до кипения на среднем огне.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавьте рис и поджарьте, часто помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут. Добавьте мелко нарезанный халапеньо и готовьте примерно 2 минуты, уменьшая огонь при необходимости. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд.
- Залейте рис кипящей томатной смесью и перемешайте. Убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и варите, пока жидкость не впитается, а рис не станет мягким, примерно 15 минут. Снимите с огня и осторожно разрыхлите рис вилкой.
Снова накройте крышкой и отставьте на 10 минут. Добавьте кинзу и сок лайма и перемешайте. Попробуйте и добавьте больше соли при необходимости.
Мексиканский рис приятно дополняет любое блюдо из фасоли. Его также подают с мясными блюдами.