Из-за такого гарнира вы забудете даже о плове: необычный рецепт мексиканского риса

Вам не придется долго "танцевать" на кухне

В каждой стране есть определенный набор блюд, который ее характеризует. Если взять Мексику, то одно из таких блюд — рис.

В разных регионах Мексики эту крупу готовят по-разному. Если вы закажете блюдо на севере страны, то, скорее всего, получите рис, сваренный на курином бульоне с томатным соусом. А на юге Мексики чаще встречается обычный белый рис. В самой же Мексике его вообще не называют испанским или мексиканским рисом, а просто arroz — рис или arroz rojo — красный рис.

Именно его вместе с Shuba будем готовить. Попробуйте это пикантное блюдо из простых ингредиентов, и вам понравится.

Как приготовить мексиканский рис

Ингредиенты на 6 порций:

томаты целые очищенные в собственном соку — 800 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

куриный бульон — 2 стакана;

соль — 1.5 ч. л.;

тмин, семена — 1 ч. л.;

растительное масло — 1/3 стакана;

рис — 2 стакана;

перец халапеньо — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

кинза, пучок — 1 шт.;

лайм — 2 шт.

Способ приготовления:

Поместите помидоры, их сок и лук в блендер или кухонный комбайн и размельчите до однородного состояния. Переложите 2 стакана томатной смеси в среднюю кастрюлю. (Оставьте переизбыток для другого использования, например для томатного соуса). Добавьте куриный бульон, соль и тмин и доведите до кипения на среднем огне. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавьте рис и поджарьте, часто помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут. Добавьте мелко нарезанный халапеньо и готовьте примерно 2 минуты, уменьшая огонь при необходимости. Добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд. Залейте рис кипящей томатной смесью и перемешайте. Убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и варите, пока жидкость не впитается, а рис не станет мягким, примерно 15 минут. Снимите с огня и осторожно разрыхлите рис вилкой.

Снова накройте крышкой и отставьте на 10 минут. Добавьте кинзу и сок лайма и перемешайте. Попробуйте и добавьте больше соли при необходимости.

Мексиканский рис приятно дополняет любое блюдо из фасоли. Его также подают с мясными блюдами.