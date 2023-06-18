Как обновить вкус скучной яичницы до неузнаваемости: поможет один простой ингредиент

Для необычного завтрака

Яичница давно вошла в список самых популярных завтраков. Она готовится быстро и просто. Мы рассказывали, как приготовить интересную пиццу-яичницу. Однако если делать яичницу каждое утро, то рано или поздно блюдо надоест. Особенно это касается детского питания: ведь маленькие вередуны порой бывают привередливее ресторанных критиков.

Если же менять утренние пищевые повадки не хочется, обратите внимание на одну маленькую кулинарную хитрость. Как сообщает Pixelinform, один простой ингредиент не просто обновит яичницу, но и в разы улучшит ее вкусовые качества и текстуру.

Что добавить в яичницу?

Речь о крахмале. Буквально одной щепотки этого продукта и ложки воды в яичной массе хватит, чтобы получить улучшенное блюдо.

Размешайте немного крахмала с водой в миске, а сверху выбейте яйца и перемешайте. Туда же можно добавить любимые специи и соль.

Яичная станет невероятно пышной и нежной. Блюдо приобретет текстуру правильно приготовленного омлета. Эти качества будут сохраняться и после снятия блюда со сковороды, и после остывания.