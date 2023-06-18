Такой рыбки вы еще не пробовали: невероятная селедка в горчичной заправке
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Идеально к праздничному столу
Если вы уже готовили сельдь в пикантной заправке и хотите еще экспериментировать, обратите внимание на этот рецепт рыбки. Он идеален, если вам нравится селедка, но классические маринады все надоели.
Закуска готовится моментально. Горчичный соус придает селедке новый вкус и аромат. Рецептом поделились на Ye.ua.
Ингредиенты:
- 1 малосольная сельдь (чем жирнее, тем вкуснее)
- 1 красная луковица
- зелень укропа
- 1 яичный желток
- 1 ч. л. готовой горчицы
- 2 ст. л. масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- щепотка сахара
- смесь перцев молотая
Способ приготовления:
- Сельдь чистим и делим на филе. Нарезаем полосками.
- Лук нарезаем полукольцами, укроп мелко сечим. Перемешиваем вместе.
- Выкладываем на тарелку сельдь, сбоку – лук с укропом. В отдельной миске замешиваем заправку.
- Венчиком или миксером взбиваем желток с маслом, лимонным соком, уксусом, горчицей, сахаром и перцем. Взбивать нужно до легкой пены.
Для подачи достаточно селедку полить сверху горчичной заправкой. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики на праздничный стол.