Такой рыбки вы еще не пробовали: невероятная селедка в горчичной заправке

Идеально к праздничному столу

Если вы уже готовили сельдь в пикантной заправке и хотите еще экспериментировать, обратите внимание на этот рецепт рыбки. Он идеален, если вам нравится селедка, но классические маринады все надоели.

Закуска готовится моментально. Горчичный соус придает селедке новый вкус и аромат. Рецептом поделились на Ye.ua.

Ингредиенты:

1 малосольная сельдь (чем жирнее, тем вкуснее)

1 красная луковица

зелень укропа

1 яичный желток

1 ч. л. готовой горчицы

2 ст. л. масла

1 ч. л. лимонного сока

1 ст. л. бальзамического уксуса

щепотка сахара

смесь перцев молотая

Способ приготовления:

Сельдь чистим и делим на филе. Нарезаем полосками. Лук нарезаем полукольцами, укроп мелко сечим. Перемешиваем вместе. Выкладываем на тарелку сельдь, сбоку – лук с укропом. В отдельной миске замешиваем заправку. Венчиком или миксером взбиваем желток с маслом, лимонным соком, уксусом, горчицей, сахаром и перцем. Взбивать нужно до легкой пены.

Для подачи достаточно селедку полить сверху горчичной заправкой. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики на праздничный стол.