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Такой рыбки вы еще не пробовали: невероятная селедка в горчичной заправке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересный метод маринования рыбки
Интересный метод маринования рыбки. Фото ye.ua

Идеально к праздничному столу

Если вы уже готовили сельдь в пикантной заправке и хотите еще экспериментировать, обратите внимание на этот рецепт рыбки. Он идеален, если вам нравится селедка, но классические маринады все надоели.

Закуска готовится моментально. Горчичный соус придает селедке новый вкус и аромат. Рецептом поделились на Ye.ua.

Ингредиенты:

  • 1 малосольная сельдь (чем жирнее, тем вкуснее)
  • 1 красная луковица
  • зелень укропа
  • 1 яичный желток
  • 1 ч. л. готовой горчицы
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • щепотка сахара
  • смесь перцев молотая

Способ приготовления:

  1. Сельдь чистим и делим на филе. Нарезаем полосками.
  2. Лук нарезаем полукольцами, укроп мелко сечим. Перемешиваем вместе.
  3. Выкладываем на тарелку сельдь, сбоку – лук с укропом. В отдельной миске замешиваем заправку.
  4. Венчиком или миксером взбиваем желток с маслом, лимонным соком, уксусом, горчицей, сахаром и перцем. Взбивать нужно до легкой пены.

Для подачи достаточно селедку полить сверху горчичной заправкой. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики на праздничный стол.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Селедка #Риба