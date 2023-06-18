Так просто еще не было: готовим джем из цитрусовых в микроволновке

Вы могли не знать об этом способе

Микроволновка – незаменимая вещь на современной кухне. Кроме подогрева пищи, она очень помощна и в приготовлении блюд. Если вы уже варили в микроволновке свеклу, вас не удивит информация о том, что в свч-печи можно приготовить еще и отличный джем.

Правда, кроме микроволновки понадобится еще и кухонный комбайн. Но использование микроволновки ускоряет варку заготовки в разы. О способе рассказали на Pixelinform.

Понадобятся лимоны, апельсины, сахар и чабрец. Количество сахара пропорционально объему измельченных цитрусовых.

Лимоны и апельсины нарезаем на кружочки. Закладываем их вместе с небольшим количеством чабреца в чашу комбайна. Мелко его до тех пор, пока размер наибольших кусочков не будет превышать 0,5 см. Добавляем равное по объему количество сахара.

Все тщательно перемешиваем. Отправляем в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности.

Джем готов, когда масса падает с ложки тяжелыми каплями. Охладите его при комнатной температуре – и можно смаковать.

Готовый джем храним в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить сахарные леденцы в домашних условиях.