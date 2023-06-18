За ваш борщ будут драться: рецепт приложения, которое выведет блюдо на новый уровень

И в жару охладит, и блюда сделает невероятными

Вкусный ароматный борщ — невероятное блюдо, которое своими корнями уходит в глубокую древность. Сейчас для нас привычен борщ с картофелем и томатами, но так было не всегда — ведь это блюдо готовили по всей территории Украины задолго до культивации и распространения этих овощей.

До этого кислоту борща формировали заквашенную свеклу и свекольный квас. Рецептом этого напитка поделился Евгений Клопотенко. Квас не только добавляют в борщ — он еще прекрасно утоляет жажду как самостоятельный напиток.

Ингредиенты:

500 г свеклы

200 г сахара

2,5 л воды

Способ приготовления:

Свеклу моем и очищаем от кожуры. Нарезаем его маленькими кубиками. Засыпаем свеклу в банке на 2/3 объема. В банке добавляем 200 г сахара и заливаем охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на 3-5 см. Банка не должна быть полной – нужно оставить место для брожения. Накрываем ее марлей, сложенной в 4 раза слоя и оставляем в темном месте на 3-4 дня. О том, что процесс брожения начался, будут свидетельствовать пузыри на поверхности.

Готовый квас следует хранить в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусное липовое варенье.