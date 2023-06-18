Готовим раз — едим целую неделю: рецепт божественных блинов с мясом
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Удобнее всего — приготовить много блинов и заморозить
Мы рассказывали об интересном рецепте кабачковых рулетиков на праздничный стол. Делимся рецептом блинов с мясом, которые будут абсолютно универсальными – выручат и в качестве завтрака, и на застолье лишними не будут.
Блинчики с вкусной начинкой – это идеальная заготовка. Очень удобно приготовить их сразу много и размораживать по частям в случае необходимости.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 4 ст. л.
- молоко – 1 л
- масло – 8 ст. л.
- мука – 600 г
- кипяток – 1 литр
- лук – 2 шт.
- фарш – 800 г
- вода – 150 мл
- перец, любимые специи — по вкусу
Способ приготовления:
- В миске для затворения теста соединяем яйца с сахаром и солью. Взбиваем все до соединения белков с желтками. Добавляем молоко, продолжаем тщательно взбивать.
- Частями просеиваем в смесь муку, тщательно перемешивая.
- Тонкой струйкой вливаем кипяток, не переставая работать венчиком. Важно, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло.
- Тесто должно постоять 15-20 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде.
- Для начинки мелко крошим лук. Обжариваем их до лёгкой золотистой корочки. Выкладываем в сковороду фарш, обжариваем до изменения цвета. Добавляем соль, любимые специи и воду. Тушим мясо под крышкой на медленном огне 15-20 минут.
- Лучше заворачивать блины, когда они едва теплые. На каждый блинчик выкладываем начинку и заворачиваем удобным для вас способом.
Если вы заморозили блины, перед жаркой их даже не обязательно размораживать – просто готовьте на минимальном огне 7-10 минут под крышкой с одной стороны, а тогда, если видите, что блины разморозились – просто доведите до нужной корочки. Также мы рассказывали, как готовить вкусные и полезные капустные оладьи.