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Готовим раз — едим целую неделю: рецепт божественных блинов с мясом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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В таких блинах соотношение теста и начинки — идеальное
В таких блинах соотношение теста и начинки — идеальное. Фото 24 канал

Удобнее всего — приготовить много блинов и заморозить

Мы рассказывали об интересном рецепте кабачковых рулетиков на праздничный стол. Делимся рецептом блинов с мясом, которые будут абсолютно универсальными – выручат и в качестве завтрака, и на застолье лишними не будут.

Блинчики с вкусной начинкой – это идеальная заготовка. Очень удобно приготовить их сразу много и размораживать по частям в случае необходимости.

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • молоко – 1 л
  • масло – 8 ст. л.
  • мука – 600 г
  • кипяток – 1 литр
  • лук – 2 шт.
  • фарш – 800 г
  • вода – 150 мл
  • перец, любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В миске для затворения теста соединяем яйца с сахаром и солью. Взбиваем все до соединения белков с желтками. Добавляем молоко, продолжаем тщательно взбивать.
  2. Частями просеиваем в смесь муку, тщательно перемешивая.
  3. Тонкой струйкой вливаем кипяток, не переставая работать венчиком. Важно, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло.
  4. Тесто должно постоять 15-20 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде.
  5. Для начинки мелко крошим лук. Обжариваем их до лёгкой золотистой корочки. Выкладываем в сковороду фарш, обжариваем до изменения цвета. Добавляем соль, любимые специи и воду. Тушим мясо под крышкой на медленном огне 15-20 минут.
  6. Лучше заворачивать блины, когда они едва теплые. На каждый блинчик выкладываем начинку и заворачиваем удобным для вас способом.

Если вы заморозили блины, перед жаркой их даже не обязательно размораживать – просто готовьте на минимальном огне 7-10 минут под крышкой с одной стороны, а тогда, если видите, что блины разморозились – просто доведите до нужной корочки. Также мы рассказывали, как готовить вкусные и полезные капустные оладьи.

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#Рецепт #Блины #Фарш