Готовим раз — едим целую неделю: рецепт божественных блинов с мясом

Удобнее всего — приготовить много блинов и заморозить

Мы рассказывали об интересном рецепте кабачковых рулетиков на праздничный стол. Делимся рецептом блинов с мясом, которые будут абсолютно универсальными – выручат и в качестве завтрака, и на застолье лишними не будут.

Блинчики с вкусной начинкой – это идеальная заготовка. Очень удобно приготовить их сразу много и размораживать по частям в случае необходимости.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

соль – 1 ч. л.

сахар – 4 ст. л.

молоко – 1 л

масло – 8 ст. л.

мука – 600 г

кипяток – 1 литр

лук – 2 шт.

фарш – 800 г

вода – 150 мл

перец, любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

В миске для затворения теста соединяем яйца с сахаром и солью. Взбиваем все до соединения белков с желтками. Добавляем молоко, продолжаем тщательно взбивать. Частями просеиваем в смесь муку, тщательно перемешивая. Тонкой струйкой вливаем кипяток, не переставая работать венчиком. Важно, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло. Тесто должно постоять 15-20 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки мелко крошим лук. Обжариваем их до лёгкой золотистой корочки. Выкладываем в сковороду фарш, обжариваем до изменения цвета. Добавляем соль, любимые специи и воду. Тушим мясо под крышкой на медленном огне 15-20 минут. Лучше заворачивать блины, когда они едва теплые. На каждый блинчик выкладываем начинку и заворачиваем удобным для вас способом.

Если вы заморозили блины, перед жаркой их даже не обязательно размораживать – просто готовьте на минимальном огне 7-10 минут под крышкой с одной стороны, а тогда, если видите, что блины разморозились – просто доведите до нужной корочки. Также мы рассказывали, как готовить вкусные и полезные капустные оладьи.