Просто залейте кабачки яйцами: омлет по этому рецепту семья будет кушать через 15 минут
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Никакой возни на кухне!
Кабачки – очень полезный и низкокалорийный продукт. Часто их используют в консервации, овощных рагу или употребляют как самостоятельный продукт, обжаривая или запекая в духовке.
Очень интересный вкус кабачки приобретают, если сделать из них запеканку. Такое блюдо по "Бабусиним рецептам" получается нежным, сочным, аппетитным. Она составит конкуренцию многим блюдам и не оставит вас безразличным.
Как приготовить кабачковую запеканку
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- яйца – 6 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, петрушка – по своему вкусу;
- пармезан – 50 г.
Способ приготовления:
- Мелко нарезаем лук и отправляем его жариться на оливковом масле 3 минуты. Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к луку, перемешиваем.
- Нарезаем кабачок кольцами, перекладываем на сковороду, смешиваем с обжаренным луком, не забываем добавить черный молотый перец и соль. Обжариваем овощи в течение 5 минут.
- В отдельной миске смешиваем яйца, мелко нарезанную петрушку и тертый пармезан. Смесь солим, перчим, перемешиваем венчиком.
- Выливаем яичную смесь в овощную массу, продолжаем жарить 8 минут на слабом огне.
Снимаем и подаем на стол с домашним соусом. Приятного аппетита!