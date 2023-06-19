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Просто залейте кабачки яйцами: омлет по этому рецепту семья будет кушать через 15 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезная и вкусная кабачковая запеканка
Полезная и вкусная кабачковая запеканка. Фото babusyni-retsepty

Никакой возни на кухне!

Кабачки – очень полезный и низкокалорийный продукт. Часто их используют в консервации, овощных рагу или употребляют как самостоятельный продукт, обжаривая или запекая в духовке.

Очень интересный вкус кабачки приобретают, если сделать из них запеканку. Такое блюдо по "Бабусиним рецептам" получается нежным, сочным, аппетитным. Она составит конкуренцию многим блюдам и не оставит вас безразличным.

Как приготовить кабачковую запеканку

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • луковица – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • яйца – 6 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец, петрушка – по своему вкусу;
  • пармезан – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезаем лук и отправляем его жариться на оливковом масле 3 минуты. Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к луку, перемешиваем.
  2. Нарезаем кабачок кольцами, перекладываем на сковороду, смешиваем с обжаренным луком, не забываем добавить черный молотый перец и соль. Обжариваем овощи в течение 5 минут.
  3. В отдельной миске смешиваем яйца, мелко нарезанную петрушку и тертый пармезан. Смесь солим, перчим, перемешиваем венчиком.
  4. Выливаем яичную смесь в овощную массу, продолжаем жарить 8 минут на слабом огне.

Снимаем и подаем на стол с домашним соусом. Приятного аппетита!

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