Едим по-мексикански: пикантный рецепт тушеной говядины

Невероятно нежное мясо по этому рецепту станет вашим любимым

Сегодня мы очутимся в Мексике и приготовим популярное блюдо этой страны — тушеную говядину барбакоа. Как и большинство мексиканских блюд, оно представляет собой кусочки мяса, обжаренные в специях.

Такое барбокоа готовиться на открытом огне — мясо медленно тушится и получается удивительно нежным. Рецепт Shuba предполагает приготовление его в духовке либо тушение в кастрюле или мультиварке.

Как приготовить пряную тушеную говядину барбакоа

Ингредиенты на 6 порций:

говядина — 1.2 кг;

перец чипотле — 2 ст. л.;

тмин молотый — 2 ч. л.;

розмарин сушеный — 1 ч. л.;

гвоздика молотая — 1/4 ч. л.;

паста томатная — 2 ст. л.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

лук красный — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

лайм — 2 г;

уксус яблочный — 2.5 стакана;

говяжий бульон — 2.5 стакана;

лавровый лист — 3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разотрите в отдельной чаше 2-3 перца чипотле до пастообразного состояния. Для приготовления маринада тщательно смешайте в большой миске пасту чипотле, молотый тмин, орегано, гвоздику и томатную пасту. Нарежьте говядину большими кусками, добавьте в маринад и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 3-4 часа или, если это возможно, на ночь. Разогрейте масло на большой сковороде и обжарьте мясо со всех сторон. Не выкладывайте все мясо на сковороду, лучше обжарить в несколько этапов, чтобы получить золотистую корочку. Отложите мясо и на той же сковороде на среднем огне обжарьте лук, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут. Выложите лук с чесноком в мультиварку, сверху положите говядину. На сковороду, где жарились мясо и лук, влейте сок лайма и яблочный уксус. Доведите смесь до кипения. Убавьте огонь наполовину и добавьте говяжий бульон. Хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем залейте этой жидкостью мясо в мультиварке. Добавьте лавровые листья и готовьте в режиме тушения от 2 до 10 часов.

Мясо барбакоа подают завернутым в кукурузные тортильи вместе с луком и кинзой, сметаной, гуакамоле. А если добавите любимый соус — это будет идеальное блюдо.