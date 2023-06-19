Едим по-мексикански: пикантный рецепт тушеной говядины
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Невероятно нежное мясо по этому рецепту станет вашим любимым
Сегодня мы очутимся в Мексике и приготовим популярное блюдо этой страны — тушеную говядину барбакоа. Как и большинство мексиканских блюд, оно представляет собой кусочки мяса, обжаренные в специях.
Такое барбокоа готовиться на открытом огне — мясо медленно тушится и получается удивительно нежным. Рецепт Shuba предполагает приготовление его в духовке либо тушение в кастрюле или мультиварке.
Как приготовить пряную тушеную говядину барбакоа
Ингредиенты на 6 порций:
- говядина — 1.2 кг;
- перец чипотле — 2 ст. л.;
- тмин молотый — 2 ч. л.;
- розмарин сушеный — 1 ч. л.;
- гвоздика молотая — 1/4 ч. л.;
- паста томатная — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- лук красный — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- лайм — 2 г;
- уксус яблочный — 2.5 стакана;
- говяжий бульон — 2.5 стакана;
- лавровый лист — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разотрите в отдельной чаше 2-3 перца чипотле до пастообразного состояния. Для приготовления маринада тщательно смешайте в большой миске пасту чипотле, молотый тмин, орегано, гвоздику и томатную пасту.
- Нарежьте говядину большими кусками, добавьте в маринад и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 3-4 часа или, если это возможно, на ночь.
- Разогрейте масло на большой сковороде и обжарьте мясо со всех сторон. Не выкладывайте все мясо на сковороду, лучше обжарить в несколько этапов, чтобы получить золотистую корочку. Отложите мясо и на той же сковороде на среднем огне обжарьте лук, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут.
- Выложите лук с чесноком в мультиварку, сверху положите говядину.
- На сковороду, где жарились мясо и лук, влейте сок лайма и яблочный уксус. Доведите смесь до кипения. Убавьте огонь наполовину и добавьте говяжий бульон. Хорошо перемешайте.
- Доведите до кипения, затем залейте этой жидкостью мясо в мультиварке. Добавьте лавровые листья и готовьте в режиме тушения от 2 до 10 часов.
Мясо барбакоа подают завернутым в кукурузные тортильи вместе с луком и кинзой, сметаной, гуакамоле. А если добавите любимый соус — это будет идеальное блюдо.