Такая кабачковая намазка будет в холодильнике все лето: десять минут - и закуска готова
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Легко, просто, вкусно и сытно!
Кроме привычных оладий и запеканки, из кабачков можно приготовить вкусную и сытную намазку на хлеб и гренки. Не путайте кабачковую намазку с одноименной икрой. Да, они действительно чем-то похожи, однако это блюдо имеет более нежный вкус.
Эта закуска по рецепту Uaportal пригодится, когда вы ждете гостей — она быстро готовится, довольно бюджетная, но вкус у кабачковой намазки просто невероятный! Это отличный вариант особенно летом, ведь тяжелых майонезных закусок и салатов не очень хочется, а вот легкая овощная намазка — другое дело! К тому же готовится она из доступных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике летом.
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты:
- кабачки – 450 г;
- томаты – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок, зубчики – 1 шт.;
- морковь – 1 г;
- зелень – 40 г;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- масло подсолнечное – 25 г;
- тостовый хлеб – 4 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидор опустите в кипяток на 1 минуту, а затем сразу – в холодную воду. Снимите кожу и нарежьте кубиками.
- Кабачки, лук и чеснок измельчите. Морковь натрите на крупной терке и порежьте зелень.
- Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут на масле на среднем огне.
- Добавьте кабачки, жарьте еще 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой и тушите несколько минут.
- Плавленые сырки натрите и смешайте с овощами. Добавьте специи, зелень и перемешайте.
- Хлеб подрумяньте на сухой сковороде и намажьте намазкой. Подавайте с зеленью.
Такая намазка отлично подойдет к мужским гренкам. Приятного аппетита!