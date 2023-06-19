Такая кабачковая намазка будет в холодильнике все лето: десять минут - и закуска готова

Легко, просто, вкусно и сытно!

Кроме привычных оладий и запеканки, из кабачков можно приготовить вкусную и сытную намазку на хлеб и гренки. Не путайте кабачковую намазку с одноименной икрой. Да, они действительно чем-то похожи, однако это блюдо имеет более нежный вкус.

Эта закуска по рецепту Uaportal пригодится, когда вы ждете гостей — она быстро готовится, довольно бюджетная, но вкус у кабачковой намазки просто невероятный! Это отличный вариант особенно летом, ведь тяжелых майонезных закусок и салатов не очень хочется, а вот легкая овощная намазка — другое дело! К тому же готовится она из доступных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике летом.

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты:

кабачки – 450 г;

томаты – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок, зубчики – 1 шт.;

морковь – 1 г;

зелень – 40 г;

плавленый сыр – 2 шт.;

масло подсолнечное – 25 г;

тостовый хлеб – 4 шт.;

соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидор опустите в кипяток на 1 минуту, а затем сразу – в холодную воду. Снимите кожу и нарежьте кубиками. Кабачки, лук и чеснок измельчите. Морковь натрите на крупной терке и порежьте зелень. Лук, чеснок и морковь обжаривайте 5 минут на масле на среднем огне. Добавьте кабачки, жарьте еще 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой и тушите несколько минут. Плавленые сырки натрите и смешайте с овощами. Добавьте специи, зелень и перемешайте. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде и намажьте намазкой. Подавайте с зеленью.

Такая намазка отлично подойдет к мужским гренкам. Приятного аппетита!