Без муки и метушни по кухне: рецепт хрустящих и сочных драников из четырех ингредиентов

Вкусное, сытное и бюджетное блюдо легко готовить

Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля.

Если нужно быстро приготовить ужин, советуем вам попробовать драники без муки по рецепту Рrostoway. Они не разваливаются, получаются очень тонкими и поджаристыми, и выглядят очень аппетитно. К драникам часто делают какую-нибудь начинку или подают их с соусом. Если вы сделаете картофельные драники с мясом или зажаркой из грибов, блюдо станет еще более питательным и вкусным. Потому берем необходимые продукты и идем готовить!

Как приготовить драники без муки

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль, приправа хмели-сунели, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Картофель и лук натереть на мелкой терке, перемешать и отжать руками, чтобы получился лишний сок. Если этого не сделать, драники будут пригорать. Добавить специи, перемешать и выложить густое тесто на разогретую сковороду. Обжарить драники с каждой стороны по 3-4 минуты на среднем огне. Они должны получиться тонкими и хрустящими.

Драники готовы, вкусного! Подавать их необходимо со сметаной или любимым соусом, по желанию украсив зеленью.