Гости будут удивлены сладкими овощами: рецепт кабачкового варенья с имбирем

Вспомнить о лете можно с этой сладостью

Лето приносит нам урожаи полезных и вкусных овощей и кабачок один из них. Он не только сохранит фигуру, но и обогатит организм витаминами. А сколько блюд можно из них приготовить — не сосчитать! Уже даже кабачковой икрой никого не удивишь.

А вот нежным, сладкими пикантным вареньем из кабачков и имбиря по рецепту Shuba вы точно удивите всех! Свежий и даже островатый имбирь придаст привычным кабачкам пикантности. Такое варенье отлично подойдет для сытного перекуса.

Как приготовить кабачковое варенье с имбирем

Ингредиенты на 10 порций:

кабачки — 1.8 кг;

лимон — 4 шт.;

сахар — 1.8 кг;

пектин — 15 г;

корень имбиря свежий — 85 г.

Способ приготовления:

Снимите цедру с лимонов с помощью овощечистки, затем выжмите из них сок, сохранив сок, цедру и косточки. Завяжите цедру и косточки в марлю. Положите нарезанные кабачки в кастрюлю с 2 столовыми ложками лимонного сока, затем готовьте на среднем огне, часто помешивая. Кусочки кабачка должны стать прозрачными и мягкими, но не превратиться в кашу. Добавьте в массу сахар с пектином, остаток сока, цедру, измельченный имбирь, выдавите остатки сока из марли. Готовьте и перемешивайте до полного растворения сахара. Доведите до кипения, затем варите примерно 10-15 минут или пока кабачки полностью не размякнут, а джем не загустеет. Разлейте варенье по стерилизованным банкам. Вкус джема созреет и усилится в течение следующих нескольких месяцев, поэтому уберите его в темное прохладное место.

Кстати, банки можно стерилизовать тремя разными способами. Выбирайте, какой вам подойдет больше и готовьте с удовольствием!