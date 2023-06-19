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Салат как повод для удивления: рецепт необычного блюда из персиков, помидоров и сыра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Изысканный салат из персиков, помидоров и сыра
Изысканный салат из персиков, помидоров и сыра. Фото shuba.life

Всего 20 минут — и удивительное блюдо на столе!

Персики уже понемногу начинают появляться на рынке и это весомый способ запастись необычными рецептами с этими сочными фруктами. Полностью погрузиться в летнее настроение нам поможет легкий и яркий салат из персиков, помидоров и сыра

Блюдо по рецепту Shuba готовится быстро, поэтому может стать и питательным перекусом на бегу, и презентабельной закуской для гостей. Он выглядит особенно эффектно, если томаты, персики и моцарелла одинакового размера — тогда их можно выложить слоями.Вместо моцареллы можно накрошить фету или брынзу, а бальзамический уксус можно заменить яблочным. Поэтому берем все ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить салат из персиков, помидоров и сыра

Ингредиенты на 4 порции:

  • персики — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • моцарелла — 200 г;
  • базилик, веточка — 6 шт.;
  • масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • уксус бальзамический — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления заправки смешайте оливковое масло, уксус, щепотку соли до однородности.
  2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
  3. Персики разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте полукругами.
  4. Моцареллу тонко нарежьте. Оборвите листья базилика.
  5. На тарелку выложите слоями, чередуя, помидоры, персики, сыр и базилик. Полейте салат заправкой и сразу подавайте.

Из персиков также можно приготовить изысканный джем. Знакомьтесь, готовьте, ешьте и наслаждайтесь!

Теги:
#Рецепт #Салат #Персики #Готовим дома