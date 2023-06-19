Салат как повод для удивления: рецепт необычного блюда из персиков, помидоров и сыра
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Всего 20 минут — и удивительное блюдо на столе!
Персики уже понемногу начинают появляться на рынке и это весомый способ запастись необычными рецептами с этими сочными фруктами. Полностью погрузиться в летнее настроение нам поможет легкий и яркий салат из персиков, помидоров и сыра
Блюдо по рецепту Shuba готовится быстро, поэтому может стать и питательным перекусом на бегу, и презентабельной закуской для гостей. Он выглядит особенно эффектно, если томаты, персики и моцарелла одинакового размера — тогда их можно выложить слоями.Вместо моцареллы можно накрошить фету или брынзу, а бальзамический уксус можно заменить яблочным. Поэтому берем все ингредиенты и начинаем готовить.
Как приготовить салат из персиков, помидоров и сыра
Ингредиенты на 4 порции:
- персики — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- моцарелла — 200 г;
- базилик, веточка — 6 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
- уксус бальзамический — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления заправки смешайте оливковое масло, уксус, щепотку соли до однородности.
- Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
- Персики разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте полукругами.
- Моцареллу тонко нарежьте. Оборвите листья базилика.
- На тарелку выложите слоями, чередуя, помидоры, персики, сыр и базилик. Полейте салат заправкой и сразу подавайте.
Из персиков также можно приготовить изысканный джем. Знакомьтесь, готовьте, ешьте и наслаждайтесь!