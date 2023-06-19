Быстрые котлеты "по-одесски": попробуйте — и будете готовить только так

Эти котлеты получаются сочными, нежными и вкусными

Если вы уже готовили давнее украинское блюдо — сочные мазурики — обратите внимание на этот рецепт котлет "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.

Лучше всего готовить их именно из куриного мяса. Но, по желанию, можно отбалансировать специи и взять любое, что вам нравится.

Ингредиенты:

1 кг куриного мяса

200 мл свежего молока

4 столовые ложки муки

2 луковицы

2 яйца

100 г черствого хлеба или сухарей

1 головка чеснока

соль, черный перец — по вкусу

масло

Способ приготовления:

Молоко заливаем сухой хлеб. Оставляем на пол часа. В настоящее время можно заняться другими ингредиентами. Лук и чеснок мелко нарезаем. Можно пропустить через пресс или добавить в мясо и вместе с ним пропустить через мясорубку. Извращаем мясо на фарш. Перекладываем в миску к фаршу отжатый от молока хлеб. Добавляем яйца, соль и перец. Тщательно перемешиваем фарш до однородности. Несколько раз отбиваем его об дно миски, чтобы выбить лишний воздух, через который котлеты могут разваливаться. Накрываем фарш плёнкой и ставим в холодильник. Время – минимум час. Из охлажденной массы формируем плоские круглые или овальные котлеты. Обваливаем их в муке и обжариваем по бокам на сковороде.

Эти котлеты получаются очень нежными, аж во рту тают. Также мы делились рецептом вкусных еврейских котлет.