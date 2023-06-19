Быстрые котлеты "по-одесски": попробуйте — и будете готовить только так
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Эти котлеты получаются сочными, нежными и вкусными
Если вы уже готовили давнее украинское блюдо — сочные мазурики — обратите внимание на этот рецепт котлет "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.
Лучше всего готовить их именно из куриного мяса. Но, по желанию, можно отбалансировать специи и взять любое, что вам нравится.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса
- 200 мл свежего молока
- 4 столовые ложки муки
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 100 г черствого хлеба или сухарей
- 1 головка чеснока
- соль, черный перец — по вкусу
- масло
Способ приготовления:
- Молоко заливаем сухой хлеб. Оставляем на пол часа. В настоящее время можно заняться другими ингредиентами.
- Лук и чеснок мелко нарезаем. Можно пропустить через пресс или добавить в мясо и вместе с ним пропустить через мясорубку. Извращаем мясо на фарш.
- Перекладываем в миску к фаршу отжатый от молока хлеб. Добавляем яйца, соль и перец.
- Тщательно перемешиваем фарш до однородности. Несколько раз отбиваем его об дно миски, чтобы выбить лишний воздух, через который котлеты могут разваливаться.
- Накрываем фарш плёнкой и ставим в холодильник. Время – минимум час.
- Из охлажденной массы формируем плоские круглые или овальные котлеты. Обваливаем их в муке и обжариваем по бокам на сковороде.
Эти котлеты получаются очень нежными, аж во рту тают. Также мы делились рецептом вкусных еврейских котлет.