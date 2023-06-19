Укр

Быстрые котлеты "по-одесски": попробуйте — и будете готовить только так

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
С таким рецептом других котлет уже не захочется
С таким рецептом других котлет уже не захочется. Фото shuba.life

Эти котлеты получаются сочными, нежными и вкусными

Если вы уже готовили давнее украинское блюдо — сочные мазурики — обратите внимание на этот рецепт котлет "по-одесски". Они всегда получаются очень сочными и нежными.

Лучше всего готовить их именно из куриного мяса. Но, по желанию, можно отбалансировать специи и взять любое, что вам нравится.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного мяса
  • 200 мл свежего молока
  • 4 столовые ложки муки
  • 2 луковицы
  • 2 яйца
  • 100 г черствого хлеба или сухарей
  • 1 головка чеснока
  • соль, черный перец — по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

  1. Молоко заливаем сухой хлеб. Оставляем на пол часа. В настоящее время можно заняться другими ингредиентами.
  2. Лук и чеснок мелко нарезаем. Можно пропустить через пресс или добавить в мясо и вместе с ним пропустить через мясорубку. Извращаем мясо на фарш.
  3. Перекладываем в миску к фаршу отжатый от молока хлеб. Добавляем яйца, соль и перец.
  4. Тщательно перемешиваем фарш до однородности. Несколько раз отбиваем его об дно миски, чтобы выбить лишний воздух, через который котлеты могут разваливаться.
  5. Накрываем фарш плёнкой и ставим в холодильник. Время – минимум час.
  6. Из охлажденной массы формируем плоские круглые или овальные котлеты. Обваливаем их в муке и обжариваем по бокам на сковороде.

Эти котлеты получаются очень нежными, аж во рту тают. Также мы делились рецептом вкусных еврейских котлет.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Фарш #Котлеты