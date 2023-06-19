Больше не ищите рецептов: готовим лучшие драники — тоненькие и хрустящие

Секрет в том, чтобы добавить мясо

Классические золотистые хрустящие деруны – это очень вкусно. Но, чтобы было еще вкуснее и сытнее, предлагаем добавить мясо к каноническому рецепту.

Эти деруны с фаршем легко заменят полноценный обед или ужин. Как их готовить, рассказали на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Картофель — 13 штук

Фарш — 650 граммов

Сметана — 250 миллилитров

Лук – 1 штука

Куриные яйца – 1 штука

Укроп – пучок

Соль — щепотка

Перец молотый

Приготовление дерунов:

Картофель натираем на терку. Солим, перемешиваем и даем несколько минут постоять. Из картофельной массы отжимаем лишний сок. Перемешиваем с мясным фаршем. Добавляем рубленую зелень. Вливаем сметану, вбиваем яйцо. Всыпаем перец, соль. Добавляем нарезанный лук, хорошо перемешиваем. Тесто должно постоять в холодильнике минут 20. За это время фарш впитает влагу и станет сочным. Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем драники и жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Подаем со сметаной, можно посыпать укропом. Также мы рассказывали, как готовить сочные мазурики.