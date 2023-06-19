Больше не ищите рецептов: готовим лучшие драники — тоненькие и хрустящие
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Секрет в том, чтобы добавить мясо
Классические золотистые хрустящие деруны – это очень вкусно. Но, чтобы было еще вкуснее и сытнее, предлагаем добавить мясо к каноническому рецепту.
Эти деруны с фаршем легко заменят полноценный обед или ужин. Как их готовить, рассказали на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Картофель — 13 штук
- Фарш — 650 граммов
- Сметана — 250 миллилитров
- Лук – 1 штука
- Куриные яйца – 1 штука
- Укроп – пучок
- Соль — щепотка
- Перец молотый
Приготовление дерунов:
- Картофель натираем на терку. Солим, перемешиваем и даем несколько минут постоять.
- Из картофельной массы отжимаем лишний сок. Перемешиваем с мясным фаршем. Добавляем рубленую зелень.
- Вливаем сметану, вбиваем яйцо. Всыпаем перец, соль. Добавляем нарезанный лук, хорошо перемешиваем. Тесто должно постоять в холодильнике минут 20. За это время фарш впитает влагу и станет сочным.
- Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем драники и жарим с двух сторон до золотистой корочки.
Подаем со сметаной, можно посыпать укропом. Также мы рассказывали, как готовить сочные мазурики.