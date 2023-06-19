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Больше не ищите рецептов: готовим лучшие драники — тоненькие и хрустящие

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусные драники приготовить просто
Очень вкусные драники приготовить просто. Фото Meta.ua

Секрет в том, чтобы добавить мясо

Классические золотистые хрустящие деруны – это очень вкусно. Но, чтобы было еще вкуснее и сытнее, предлагаем добавить мясо к каноническому рецепту.

Эти деруны с фаршем легко заменят полноценный обед или ужин. Как их готовить, рассказали на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • Картофель — 13 штук
  • Фарш — 650 граммов
  • Сметана — 250 миллилитров
  • Лук – 1 штука
  • Куриные яйца – 1 штука
  • Укроп – пучок
  • Соль — щепотка
  • Перец молотый

Приготовление дерунов:

  1. Картофель натираем на терку. Солим, перемешиваем и даем несколько минут постоять.
  2. Из картофельной массы отжимаем лишний сок. Перемешиваем с мясным фаршем. Добавляем рубленую зелень.
  3. Вливаем сметану, вбиваем яйцо. Всыпаем перец, соль. Добавляем нарезанный лук, хорошо перемешиваем. Тесто должно постоять в холодильнике минут 20. За это время фарш впитает влагу и станет сочным.
  4. Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем драники и жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Подаем со сметаной, можно посыпать укропом. Также мы рассказывали, как готовить сочные мазурики.

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#Рецепт #Картофель #Картошка #Драники